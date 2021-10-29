Yeni Şafak yazarı: 'Yorgunluktan ölen’ değil, ‘yorgunluktan öldürülen genç doktor Rümeysa Berin Şen

Yeni Şafak yazarı Fatma Barbarosoğlu, Ankara’da 25 yaşındaki asistan doktor Rümeysa Berin Şen’in 36 saatlik nöbetin ardından evine dönerken trafik kazasında yaşamını yitirmesiyle ilgili “‘Yorgunluktan ölen’ değil, ‘yorgunluktan öldürülen genç doktor“ diye yazdı.

Toplumsal değişimin hızlandığı dönemlerde değişimin tasvirini yapamamak, değişimi hızla çöküş istikametine sevk edeceğini yazan Babarosoğlu, “Tasvir, tenkit ve teklif birbirini takip etmek zorundadır. Ne ki bizim ülkemizde, toplumsal tasvirin pek muhatabı yoktur. Siyasiler ve fazlasıyla siyasileşmiş kurumlar, tasvir ve tenkit kısmını acele olarak parantez içine alır ve sıfır ile çarparak kısa yoldan teklifi dinlemeyi ister. Dinlenen teklifler ciddiyetle ele alınır mı?” diye sordu.

“Ekim 2021, hafızanın kayıtlarına 36 saat süren nöbetten sonra “yorgunluktan ölen” değil, “yorgunluktan öldürülen genç doktor Rümeysa Berin Şen’in hayatını kaybedişi” olarak girecek mi?” diye soran Barbarosoğlu, Şen’in ölümünün ardından “O yorgunluk ile taksiye binmek ne kadar güvenli olur?” ve “Taksi ücretini karşılamamasının mümkün olmadığını” dile getirildiğini belirterek “Fakat “latif” ile “bayağı” aynı sahneyi paylaştığında her zaman kazanan “bayağı” olur. Ölen ile değil de kurum ile empati kuranların sesi daha baskın çıktı dolayısıyla” diye yazdı.

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