Yeni Şafak yazarı Yılmaz: Merkez Bankası politikalarının arkasındayız diye ortak metne imza atan iş dünyası çatı örgütleri de bir birer dert yanmaya başladı

Yeni Şafak gazetesi yazarı Levent Yılmaz, Merkez Bankası faiz kararı öncesi kaleme aldığı yazıda, "Merkez Bankası politikalarının arkasındayız diye ortak metne imza atan iş dünyası çatı örgütleri de bir birer dert yanmaya başladı" görüşünü savundu.

Yılmaz yazısında, "Bugün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı günü. Hem içerideki ekonomistlerin hem de yabancı kurumların genel beklentisi Kurul’un en az 100 baz puanlık bir faiz artışı yaparak politika faizini %18’e çıkaracağı yönünde. Hatta pek çok ekonomist sosyal medyadan Merkez Bankası’nın faiz artırması gerektiğini dikte etmeye devam ediyor." düşüncesini dile getirdi.

Yılmaz, "Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun bugünkü toplantısı hem DSGE hem de Taylor Kuralı gibi reel ekonominin ve pandemi konjonktürünün gerçeklerinden kopuk politika setlerini uygulama hatasından dönmesi için iyi bir başlangıç olabilir. Zira bu faiz seviyeleri pek çok sektör için sürdürülebilir olmaktan çıktı ve ne olursa olsun Merkez Bankası politikalarının arkasındayız diye ortak metne imza atan iş dünyası çatı örgütleri de bir birer dert yanmaya başladı." ifadesini kullandı.