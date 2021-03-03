Yeni Şafak yazarı Yıldırım: Türkiye, mafya başta olmak üzere çeşitli rantlar üzerinde çeteleşen gruplarla dolup taşıyor

Yeni Şafak gazetesi yazarı Ergün Yıldırım, “Türkiye, mafya başta olmak üzere çeşitli rantlar üzerinde çeteleşen gruplarla dolup taşıyor.” değerlendirmesini yaptı.

Yıldırım yazısında, “Çete, bir gruplaşmadır. Ama adalete dayanmayan, hukuka uygun olmayan ve ahlaki hiçbir temele sahip olmayan bir gruplaşmadır. Bundan dolayı da ahlaksız, kanunsuz, yıkıcı ve zorbalık özelliklerine sahip. Toplum neden çeteleşir? Ya da neden çete üretir bu kadar çok? Bunların cevabını vermek zor değil. Her şeyden önce insanlar ya kanunla sonuçlara ulaşamıyorlar ya da kendilerine ayrıcalıklar elde etmek için çeteleşirler." düşüncesini dile getirdi.

Yıldırım yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Gruplaşma çoğunlukla kanunları kullanarak, hiçe sayarak ve kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirerek yürüyor. Aslında bir hukuk ve kanun meselesi de değil. Ayrıcalıklar elde etme girişimidir. Siyasette ayrıcalık elde etmek isteyenler orada gruplaşır. Ekonomide ve ticarette ayrıcalık peşinde olanlar da burada sürdürüyorlar. Akademide de bunu düşünmek mümkün. Akademik getto dediğimiz ya da akademik cemaat dediğimiz yapılar da akademik çetecilik yapıyor aslında. Kendi gruplarına akademinin ayrıcalıklarını sağlıyorlar. Parti, aşiret, akrabalık, cemaat, hemşehrilik grup yapıları etrafında da yoğun çeteleşmeler yaşanıyor. Çetecilik artık mafyanın da ötesinde bir sosyolojiye ulaşmıştır bugün. Bürokraside de çetecilik pratikleri ile karşılaşıyoruz. Çeşitli odaların sağladıkları ayrıcalıklar, çeteleşmenin daha rafine biçimidir. Yıllarca aynı kişi ve ekiplerin yönetimde yer alarak çeşitli ayrıcalıkları ellerinde tutmaları bunun örneğidir. Sendikalarda da görebiliyoruz. Sonuçta toplumda çetecilik yaygınlaşıyor. Yaygınlaşıyor, çünkü herkes kendisine ayrıcalık talep ediyor. Türkiye’de çalışmak, üretmek, emek, donanım gibi özelliklerden daha fazla grup güç dinamiğiyle etkili olacağını düşünüyor insanlar. Pratikler de bunu kuvvetlendirince insanlar gruplaşarak çeteler halinde yaşıyorlar. Belki de mafyayı çok kolay affetmemiz, TV dizilerinde “babaların” önemli adamlar olarak imgelenmesi bununla alakalı."