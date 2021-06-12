Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay: AKM'nin açılışı yakın görünüyor, Erdoğan Taksim'e camiyi yakıştırmayan laik kesimlere özgürlükçü olduğunu da göstermiş oluyor

Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, Taksim'e cami yapılmasının Gezi Parkı eylemleri sırasında açıkça itiraz edilen konulardan biri olduğunu iddia ederek, "2013 yılının Mayıs-Haziran aylarında Erdoğan’ın Taksim meydan düzenlemesi bu cami inşaatını da kapsıyordu, ancak malum bu düzenleme dolayısıyla Gezi Hadiseleri olarak bilinen olaylar patladı. Bir aya yakın süren hadiselerde protestocular hem Cami inşaatına, hem meydandaki Atatürk Kültür Merkezinin yıkılıp yeniden inşasına hem de Gezi Parkı denilen alana eski bir mimari yapının aslına uygun olarak yeniden inşasına karşı çıktılar. Bu olayların AK Parti iktidarının onuncu yılında yükselişini sekteye uğratan çok travmatik etkisi olduğu kesin." diye yazdı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Osmanlı döneminde bile yapılmamış bir şeyi gerçekleştirdiğini söyleyen Yasin Aktay, "Ama bunu yaparken de sembolik olarak laik kesimlerin tam da buna karşı olarak düşündükleri Atatürk Kültür Merkezinin en modern ve en gelişmiş mimarisiyle açılışını da vaat etmekten geri durmadı. Onun açılışı da çok yakın görünüyor. Aslında sembolik olarak tam da böylece, Taksim’e camiyi yakıştırmayan, onu görmeye tahammül etmeyen laik kesimlere kendilerinden çok daha toleranslı, kültürel ufku itibariyle de çok daha geniş ve özgürlükçü olduğunu da göstermiş oluyor." ifadelerini kullandı.

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