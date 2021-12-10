Yeni Şafak yazarı: Uzun Adam’ın arkasına sığınıp banka hesaplarını doldurdunuz; onu durdurmak isteyenlere bir çift söz söyleyemediniz!

Şafak yazarı Hasan Öztürk, "Suskunlar" dediği 20 yıllık AKP iktidarı döneminde zenginleşen güç ve mevki sahibi olanları eleştirdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın “Bize Ömerler lazım”, “Milletin efendisi değil hizmetkarıyız” ve “Yaptıklarımızı, her platformda anlatacağız” sözlerine yer veren Öztürk " Son 20 yılda elde edilen a’dan z’ye tüm kazanımlardan pay aldığı halde, hiç olmazsa yönünü belli etmek için bile söz söyleyemeyenlere sözümüz var. Suskunlar. Sessizler. Çünkü…" dedi.

“Uzun Adam’ın uzun yürüyüşünü durdurmak isteyenlere bir çift söz söyleyemediniz!” diye sitem eden Öztürk, şöyle devam etti:

Makam arabalarına bindiniz..!

Makam koltuklarına oturdunuz..!

Emrinize binlerce bürokrat…

Binlerce memur…

Binlerce işçi verildi.

Kamunun imkanları sunuldu.

Ömrünüzde görmediğiniz itibarı gördünüz..!

Bütün bunları bir adamın arkasına sığınarak yaptınız!

Ona laf söyleyene bir çift söz söyleyemediniz!

Söyleyemezsiniz!

***

Lüks arabalara bindiniz..!

Her köşeye bir gökdelen diktiniz!

Zenginleşip palazlandınız…

Banka hesaplarına dolarları, euroları, doldurdunuz..!

Dünyalıkta sınır tanımadınız…

Emniyet şeritlerini kendinize tahsis edilmiş sandınız!

Süfli duygulara kapıldınız!

Bütün bunları bir adam’ın arkasına sığınıp yaptınız!

Onun uzun yürüyüşünü durdurmak isteyenlere bir çift söz söyleyemediniz!

Söyleyemezsiniz!”

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