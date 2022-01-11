Yeni Şafak yazarı: Üretici, tedarikçi, marketlere yönelik düzenlemeler milli güvenlik meselesi olmalı

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, 2022’de dünya ülkeleri arasında en kritik çatışma nedeninin gıda olacağını savunduğu bugünkü yazısında “Türkiye gıda kaynaklarını koruma konusunda çok sıkı tedbirler almalı. Rezerv kaynaklarını artırmalı. Gelecek hazırlığı yapmalı” görüşünü dile getirdi.

“Gıda fiyatları üzerinde gerekirse çok sert ilkeler belirlemeli. Üretici, tedarikçi, marketlere yönelik düzenlemeler milli güvenlik meselesi olmalı.” diyen Karagül, tarım alanlarının değerlendirilmesinde olağanüstü bir süreci başlatılması gerektiğini yazdı.

Bir karış tarım arazisinin bile boş kalmaması gerektiğini ifade eden Karagül şöyle devam etti: "Tarım alanlarının işlenmesi zorunluluğu getirilmeli, sıkı denetim uygulanmalı.

Bireysel ve kurumsal üretim üzerinde sıkı teşvik, tedbir ve denetim uygulanmalı. Tarımsal faaliyet yapan şirketler için özel düzenlemeler, kolaylıklar getirilmeli.

Tarım Bakanlığı’ndan seferberlik ilan edilmeli. Ülkemizin on yıllarını garanti altına alacak devrim niteliğinde düzenlemeler yapılmalı.

Savunma sanayiinde yapılan büyük atılımların aynısı tarımda gerçekleşmeli. Savunma ve teknolojiden sonra yeni sıçrama bu alanda gerçekleşmeli.

Gıda meselesi sadece ticaret, ekonomi olarak algılanmamalı. Bir ülkenin ayakta kalması, savunulması, iç ve dış güvenlik gibi algılanmalı.

Terörle nasıl savaşıyorsak gıda ve tarım için de öyle mücadele şarttır. Aynı kararlılık, aynı teyakkuz hali şarttır.

Ekonomide nasıl savaşıyorsak, sınırlarımızı ve denizlerimizi nasıl koruyorsak, aynı olağanüstü hazırlığı tarım ve gıdada yapmak zorundayız.”

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