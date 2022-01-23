Yeni Şafak yazarı Ünlü: Cumhurbaşkanı’na çok fazla atama onayı gitmemeli

Yeni Şafak gazetesi yazarı Ahmet Ünlü kamu yönetiminde acil çözüm bekleyen sorunlar ve çözüm önerilerini sıraladı. Ünlü, “Cumhurbaşkanı’na çok fazla atama onayı gitmemeli” değerlendirmesini yaptı.

Ünlü yazısında, “Birçok kamu kurumunun müfettiş ataması dahi Cumhurbaşkanı onayı ile yapılmaktadır. Bu konu üzerinde çalışılarak gereksiz birçok atama ile Cumhurbaşkanlığı makamı meşgul edilmemelidir. Bir dönem Planlama Uzmanı atamaları dahi müşterek kararname ile yapılmaktaydı. İç denetçi atamaları bakan onayı ile yapılırken müfettiş atamalarının Cumhurbaşkanı onayına sunulması rasyonel değildir. Kaldı ki her müfettiş ataması da Cumhurbaşkanı onayı ile yapılmamaktadır.” düşüncesini dile getirdi.

“Cumhurbaşkanına çok fazla atama onayı gitmemeli” diyen Ünlü, “Gerekli analizler yapılmadan kamu kurumlarının ayrılmasının, birleşmesinin, genişletilmesinin veya yeni bir kurum kurulmasının önüne geçilmelidir. Tabela ücretleri dahi dikkate alındığında çok büyük maliyetler oluştuğu görülecektir. Özellikle son dönemlerde kamu kurumlarında sürekli büyüme göze çarpmaktadır. Yıllarca 1. Hukuk Müşavirlikleri ve personel daire başkanlığı olarak faaliyet gösteren birimler biranda genel müdürlük seviyesine çıkarılmıştır." ifadesini kullandı.