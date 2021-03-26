Yeni Şafak yazarı Ulusoy: İktidarın belediyelere borçlanma kısıtlaması getireceğiz yaklaşımı doğru değil

Yeni Şafak gazetesi yazarı Ahmet Ulusoy, ekonomi reform paketinde belediyelerin borçlanma maddesindeki değişikliğe ilişkin olarak, "Programın açıklanmasından sonra muhalefet kanadı bu düzenlemenin iktidarın kaybettiği büyükşehir belediyelerini kontrol altına alma amacı taşıdığı ifade edildi. Burada iki yanlış adımdan bahsedeceğiz. Birincisi, iktidarının borçlanmaya kısıtlama getireceğiz yaklaşımının doğru olmadığı. Çünkü, yasalarda borçlanmaya sınır getiren birçok düzenleme var. Eğer yasal sınırlar aşılmışsa sorun idari ve mali cezaların uygulanmamasıdır." yorumunu yaptı.

Ulusoy, "İkinci yanlış ise, muhalefetin iktidarın kaybettiği belediyeleri kontrol altına alacağı, harcama yatırım hizmet yapmalarını engelleyeceği çıkışıdır. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere belediye meclislerinde çoğunluk iktidar partisinin ve bu nedenle uygun görmedikleri kararları meclisten geçirmeme güçleri var. Diğer yandan mevcut yasalar işletildiğinde borçlanma konusunda fazlasıyla sınırlama var zaten." düşüncesini dile getirdi.

Ulusoy yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Belediye borçlanmasının sınırlanmasında yasal boşluk olmadığı, asıl sorunun sınırları aşanlara yasal işlemin yapılmayışıdır.

Belediyelerle ilgili asıl reform; belediye öz gelirleri ve harcama verimliliğinin artırılması, yasal denetim etkinliği ve denetim sonuçlarının şeffaflık adına kamuoyuyla paylaşılmasıdır."