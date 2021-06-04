Yeni Şafak yazarı Ulusoy: Enflasyon ciddi şekilde sosyal ve ekonomik dengeleri rahatsız ediyor

Yeni Şafak yazarı Ahmet Ulusoy, bugünkü yazısında açıklanan mayıs ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. “haziran ve temmuz aylarında enflasyon artışının devam edeceği yönünde güçlü bir beklenti olduğunu” belirterek “enflasyon ciddi şekilde sosyal ve ekonomik dengeleri rahatsız etmektedir” diye yazdı.

Yeni Şafak yazarı Ahmet Ulusoy, mayıs ayı itibariyle yıllık TÜFE (manşet enflasyon) yüzde 16.59 olarak gerçekleştiğini, beklentilerin yüzde 17’nin üzerinde ve hatta mayıs ayı enflasyonunun zirve yapacağı yönünde olduğunu ifade etti.

“Haziran ve temmuz aylarında enflasyon artışının devam edeceği yönünde güçlü bir beklenti olduğunu da belirtelim” diyen Ulusoy, “Yüzde 16.59’luk bir artışın her mal grubunda değil, genel ortalamayı yansıttığını, bazı mal gruplarında bunun çok üzerinde, bazılarında ise altında artışlar yaşandığını (makroekonomi dersi alanların ya da ekonomiyle biraz ilgisi olanların bildiği bir gerçek) bir kez daha tekrar edelim.

Gelelim asıl konumuza; enflasyon ciddi şekilde sosyal ve ekonomik dengeleri rahatsız etmektedir. Gelir adaletsizliğini daha da derinleştirmekte, toplumsal istikrarı, refahı olumsuz etkilemektedir. Tek haneli rakamlara inilmedikçe enflasyonun toplum refahı üzerindeki olumsuz etkisi devam edecektir” değerlendirmesinde bulundu.

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