Yeni Şafak yazarı: Ulaştırma Bakanlığı'nın "U" logosunu gereksiz buldum, İmamoğlu'na hayat öpücüğü vermenin akla ilk gelen şey olmasını garipsedim

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, Ulaştırma Bakanlığı'nın metro ve diğer raylı sistemler için "M" yerine "U" logosu kullanması gereksiz bulduğunu belirterek, "Gereksiz buldum zira İstanbul’u yönetme tecrübesi geride kaldığında büyük ihtimalle “şehrin başına gelmiş kötü bir şey” olarak anmak zorunda kalacağımız Ekrem İmamoğlu’na “algısal bir hayat öpücüğü” vermenin “akla ilk gelen şey” olmasını çok garipsedim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma Bakanlığı arasında bir rekabet, dahası bir “eşitlik”, hatta bir “hizmet yarışı” varmış gibi davranmanın mantıksızlığı ortada." diye yazdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bitme noktasına gelen İstanbul trafiğine çare bulmak yerine imaj çalışması yaptığını iddia eden Kılıçarslan, "Döneyim başa. Ulaştırma Bakanlığı’nın yapması gereken şey logo değiştirerek İmamoğlu’nu Bakanlığa “rakip” olarak tanımlamak değildi. İmamoğlu’nun ekmeğine yağ sürmek değildi. Son derece çalışkan ve yetkin bir bakan olan Adil Karaismailoğlu’nun bu tuhaf hataya düşülmesine engel olması gerekirdi. Yapılan yatırımları İstanbullulara bıkıp usanmadan anlatmanın yolları vardı ve logo değiştirmek bu yollardan biri değildi." ifadelerini kullandı.

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