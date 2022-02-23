Yeni Şafak yazarı: Ukrayna’nın içine düştüğü aciz durum aynı zamanda lidersizlik sorunudur

Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu bugünkü yazısında “Ukrayna’nın içine düştüğü, düşürüldüğü aciz durum aynı zamanda lidersizlik sorunudur. Son 10 yılda siyasi ve ekonomik krizlerin odağı olan Ukrayna’da halk, Putin gibi bir devlet adamının karşısına televizyon şovmeni Zelenski’yi başkan seçmenin ağır sonuçlarını yaşayarak görüyor” düşüncesini dile getirdi.

“Zelenski yerine Ukrayna’nın başında bir politikacı olsa mevcut görüntü değişir miydi peki?” sorusunu soran Çelik, şöyle devam etti:

“Bu sorunun yanıtını Ukrayna’da son 10 yılda yaşanan siyasi ve ekonomik krizlerin etkileri üzerinden vermek gerekiyor. Ukrayna halkının güvenip seçtiği liderler yolsuzluğa karıştı. Politikacılara olan güveni sarsılan halk da 2015’te ekranlara gelmeye başlayan 'Halkın Hizmetkârı' adlı televizyon dizisinde Ukrayna Cumhurbaşkanını canlandıran Zelenski’yi dört yıl sonra ekrandan alıp cumhurbaşkanlığı makamına oturttu. Oysa 2019’daki seçimlerin 2. turundan önce ülkedeki milliyetçi aydınlar bu günleri görmüş ve Zelenski gibi deneyimsiz birine oy vermenin ülkeyi yıkıma sürükleyeceğini açıklamıştı. Seçimlerin galibini elbette halk belirledi lakin belirleyici olan reyting sonuçları oldu. Zelenski ‘fenomen başkanlar’ çağının ilk örneği. Rusya tarafından işgal edilmek istenen Karadeniz ülkesini Batılı devletlerin komutlarıyla yönetmeye çalışıyor. Ortaya siyasi irade koyamıyor. Savaş kapıdayken bile işi şakaya vurmaya devam ediyor.”

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