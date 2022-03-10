Yeni Şafak yazarı: Ukrayna kıyılarında mahsur kalan Türk bandralı gemi sayısı 60 civarında

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bugünkü yazısında 24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından Azak Denizi ve Odessa kıyılarında mahsur kalan Türk ticaret gemilerine ilişkin son bilgileri aktardı. Acet “Güvenlik kaynaklardan öğrendiğime göre, Karadeniz’in kuzeyinde Azak Denizi ve Odessa kıyılarında bekleyen Türk bandralı gemi sayısı 60 civarında” diye yazdı

Acet, Ukrayna kıyılarında mahsur kalan Türk ticaret gemilerine ilişkin şu bilgileri aktardı:

"24 Şubat’ta Rusya, Ukrayna’nın tamamını işgal etmek için aniden harekete geçince, herkes bulunduğu yerde büyük sürpriz yaşadı.

Kiev’e nakliye misyonuyla giden iki uçağımız Ukrayna hava sahası kapandığı için, havalimanında mahsur kaldı.

Bir de Ukrayna’nın güneyinde, Karadeniz’in kuzeyinde mahsur kalan ticari gemilerimiz var.

Bu gemilerin kurtarılması için hem Rusya, hem de Ukrayna makamlarıyla temaslar yürütülüyor.

Dün, bu yazıyı gazeteye teslim ettiğim saat itibarıyla herhangi bir gelişme olmamıştı.

Güvenlik kaynaklardan öğrendiğime göre, Karadeniz’in kuzeyinde Azak Denizi ve Odessa kıyılarında bekleyen Türk bandralı gemi sayısı 60 civarında.

Dileyelim, iki ülke nezdinde yürütülen temaslar sonuç versin ve bu gemileriz selametle tahliye edilebilsin."

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