Yeni Şafak yazarı: Türkiye ne Batı’ya yaslanabilir ne de Rusya’ya güvenebilir

Yeni Şafak yazarı Selçuk Türkyılmaz, bugünkü yazısında, Batı Avrupa ülkeleri ve ABD’nin 1990’lı yıllardan itibaren Türkiye’yi yeniden paylaşıma açtıklarını öne sürdü. 15 Temmuz darbe girişimiyle bu ülkeler tarafından yapılan kuşatmanın tam manasıyla kırıldığını yazan Türkyılmaz, “Avrupa ve ABD hegemonyasının gerileme dönemini o geceden başlatmanın bir sakıncası yok. Zira Fransa başta olmak üzere Batı Avrupa ülkelerinin tamamı Suriye’nin kuzeyindeki kuşatamaya dâhil oldu. ABD neredeyse varını yoğunu sahaya sürdü” diye yazdı.

Türkyılmaz yazısına şöyle devam etti: “Bir dönemin geride kaldığını söyleyebiliriz. Fakat çok daha zor bir dönemin başladığını da kabul etmek zorundayız. Türkiye ne Batı’ya yaslanmalıdır ne de Rusya’ya güven duyabilir. Rusya coğrafyasının da Batılı ülkelerin veya Çin’in dikkat merkezinde olduğu çok açıktır. Türkiye üçüncü yolda ilerlediği müddetçe gücünü arttıracaktır. Rusya, tarih boyunca coğrafyasının gücüne yaslandı. Biz de coğrafyamızın gücünden yararlanabiliriz. Dikkatli bakıldığında kolonyal çözülme çağında güç kaybedenin Batı olduğu görülür. Batı’ya dayanarak güç devşirme dönemi geride kaldı. Bunu içeridekiler de anlayacak.”

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