Yeni Şafak yazarı: Türkiye, Mısır'la ilişkisini koparmamalıydı

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Türkiye ile Mısır arasındaki gerilimi kaleme aldı. Türkiye'nin Mısır'la ilişkileri koparmaması gerektiğini televizyonlarda defalarca dile getirdiğini belirten Kaplan, "Bölgenin geleceğinin şekillendirilmesinde kilit rol oynayacak iki ülkenin her ne sûretle olursa olsun basiretle ve ferasetle hareket ederek ilişkilerini güçlendirmesi, derinleştirmesi, bütün alanlara genişletmesi gerekiyor" dedi.

Yusuf Kaplan'ın "Mısır’la ilişkilerimizdeki kış’ı bahar’a döndürmek..." başlığıyla yayımlanan (5 Şubat 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Kahire Havaalanı'ndan dışarı çıktığımızda, dışarıda

bizi nefis bir bahar havası karşıladı. Türkiye'de kışın

ne kadar sert geçtiğini soluğu Kahire'de alınca

daha iyi anlıyor insan.



Türkiye- Mısır ilişkilerinde kış havası sürüyor...



Türkiye'yle Mısır arasındaki ilişkiler de böyle geçiyor sanki: Bir bahar havası, bir süre sonra yerini kış havasına terketmekte gecikmiyor...



Dün, Arap Son/Baharı'na kadar, bahar havası damgasını vurmuştu Türkiye-Mısır ilişkilerine.



Şimdilerde kış havası kol geziyor bölgenin iki kardeş ülkesi arasında. Bu kış havası, sertleşiyor zaman zaman. Kimi zamansa birazcık da olsa yumuşama eğilimi gösteriyor.



Yakın zamanlara kadar iki ülke arasında bir yumuşama eğilimi belirginleşmişti; bu yumuşamanın bahar havasını yaz'a çevirmese de, bahar havasını uzatması bekleniyordu. En azından ben öyle olmasını istiyordum.



Ama son bir iki gün içinde ilişkiler sertleşmeye başladı yeniden.



Bugün Mısır gazetelerinde yer alan bir haber, bahar havasının uzun sürmeyeceğini, hele de yaz'a dönüşemeyeceğini gösteriyor.



El-Ahram ve The Egyptian Gazette'de öne çıkarılan bir haberde Mısır yetkikililerinden yapılan resmî bir açıklamada, “Türkiye, teröre destek veriyor, bölgenin güvenliğini tehdit ediyor” deniyor!



Hatta daha da ileri gidiliyor ve “Türkiye, Suriyeli mültecilere kötü davranıyor, mültecileri bir şantaj meselesi olarak kullanıyor” ifadelerine yer veriliyor.



Türkiye-Mısır ilişkileri güçlenmeli



Türkiye'nin Mısır'la ilişkileri koparmaması gerekiyordu. Bunu defalarca söyledim televizyonlarda.



Batılılar, özellikle de İngilizler, Türkiye'nin Mısır'la güçlü ilişkiler kurmaması için iki asırdır kırk takla atıyorlar.



Bölgenin geleceğinin şekillendirilmesinde kilit rol oynayacak iki ülkenin her ne sûretle olursa olsun basiretle ve ferasetle hareket ederek ilişkilerini güçlendirmesi, derinleştirmesi, bütün alanlara genişletmesi gerekiyor.



Başka türlü sömürgeci Batılıları bölgeden defetmek hiç de kolay olmayacak.



Türkiye'yle Mısır arasındaki ilişkilerin bozulması, kötüye gitmesi, Batılıların medeniyet coğrafyamızdaki sömürü düzenlerinin ömrünü uzatmaya yarıyor sadece.



Mısırlı yetkililerin yaptığı bu son açıklamalar, çok talihsiz açıklamalar. İlişkilerin bu noktaya kadar gelmesi, elbette ki, çok üzüntü verici.



Her şeye rağmen, Türkiye, derin nefes almalı ve stratejik bir açılım yaparak Mısır'la ilişkilerini güçlendirmenin yollarını araştırmalı.



Stratejik zekâ şunu iyi bilmemizi gerektirir: Mısır'la Türkiye arasındaki ilişkilerin kötü olması, sürgit bozulma emaresi göstermesi, sömürgeci Batılıların ekmeğine yağ sürmekten başka bir işe yaramaz.



Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler kış dönemini yaşıyor olsa da, yayıncılıkta, kültür, fikir ve sanat dünyasında gerçekleştirilen ve daha da geliştirilerek ileri noktalara eriştirilen ilişkiler, bahar havasının esmesinde şimdilik kilit rol oynamaya aday.



Yarın bu kültürel ilişkiler, siyasetteki buzların eritilmesine önemli katkılarda bulunacak. Bundan hiç şüphe duymuyorum bile.

