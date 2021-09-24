Yeni Şafak yazarı: Türkiye’de değerler erozyonu yaşanıyor; hem ailelere hem de Milli Eğitim Bakanlığı’na ödev düşüyor

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, “Türkiye’de değerler erozyonu yaşıyoruz. Bunlardan biri de temizlik maalesef. İnsanlarımız evlerini, arabalarının içlerini pırıl pırıl yapıyor. Ama söz konusu olan çevre ve tabiat olunca hepimiz hoyratlaşıyoruz” dedi.

Öztürk, bugünkü yazısında Kuzey Ege’de çıktığı tatilde çevre kirliliğine dikkat çekerek “Oto yol kenarlarımız, dağlarımız, ovalarımız, ırmak kenarlarımız, ağaç diplerimiz, denizlerimiz, derelerimiz, göllerimiz berbat halde..! Pislik etrafımızı sarmış. Daha doğrusu, pislik bizi sarmış da umursamaz olmuşuz” dedi.

İstanbul’daki ilçe belediyelerinin bütçelerinin yüzde 20’sini temizlik ve çöp işine harcadığını yazan Öztürk, şöyle devam etti: “Türkiye’de değerler erozyonu yaşıyoruz. Bunlardan biri de temizlik maalesef. İnsanlarımız evlerini, arabalarının içlerini pırıl pırıl yapıyor. Ama söz konusu olan çevre ve tabiat olunca hepimiz hoyratlaşıyoruz. Arabamızda bulunmasını istemediğimiz poşetinden, izmaritine, su şişesinden, kâğıt mendilene ne buluyorsak sokaklara, parklara, yol kenarlarına fırlatıyoruz.

Piknik yapıyoruz, gittiğimiz ormanı ya da yaylayı çöplüğe çeviriyoruz. Her türlü kötülüğü ve pisliği örtebileceğini düşünüp elimize ne geçiyorsa denize atıyoruz.

Sonuç da olanca bereketiyle bizi selamlayan Anadolu toprağını, denizlerimizi, sokaklarımızı, caddelerimizi çevremizi pisletiyoruz da bundan zerre kadar utanmıyoruz.

O halde, ‘Değerler eğitimi konusunda’ hem ailelere hem de Milli Eğitim Bakanlığı’na ödev düşüyor. Bir de caydırıcı cezalar ile denetleme konusunda yasal düzenleme.

1 Ekim’de açılacak, Meclis’in gündeminde bu konu mutlaka olmalı.”