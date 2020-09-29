Yeni Şafak yazarı: "Türkiye Azerbaycan'a cihatçı gönderiyor” yalanına sarılmak için ya P.İ.Ç FETÖ’cü olmak gerekir ya da doğrudan vatan haini

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, emekli büyükelçi ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün "Maalesef gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor" açıklamasını eleştirdi. Kılıçarslan, "Gerçek ortada öylece dururken 'cihatçı gönderiyor' yalanına sarılmak için ya P.İ.Ç FETÖ’cü olmak gerekir ya da doğrudan vatan haini" görüşünü savundu.

Kılıçaraslan, "Cumhuriyetin kurucu partisi olan CHP’nin başkan yardımcısı olacak birinin, üstelik büyükelçilik falan da yapmış bir çapsızın 'Türkiye Azerbaycan’a silah veriyor, bölgeye cihatçı gönderiyor' yalanını söylemesini yine de anlayamıyorum. Bunca pislik, ancak çok net şekilde “bir emperyalist merkezin hizmetinde” olmakla izah edilebilir." düşüncesini dile getirdi.

Kılıçarslan, "Türkiye Azerbaycan’a silah vermemiştir. Usulü dairesinde silah satmak 'silah vermek' değildir. Kaldı ki Türkiye, Azerbaycan’a karşılıksız silah da verebilir. Azerbaycan’a vermeyeceğiz de kime vereceğiz? Ana bir baba bir kardeş bir halkın kardeş ülkesi değil midir Azerbaycan? Gerçi bunu Boraltan Köprüsü olayına sebebiyet verenlerin anlaması biraz zordur belki de. 'Cihatçı' meselesine gelince. Bugün Azerbaycan “bize asker lazım” dese, kahvede okey oynayanımızdan meyhanede içki içenimize, camide namaz kılanımızdan tarlada harman kaldıranımıza kadar milyonlarca Türk, Azerbaycan’ın yardımına koşarız. CHP’nin paçavra yardımcısına benzer 'pembe mabadlılar' hariç, CHP tabanının kahir ekseriyetinin de içinde olduğu bir Türkiye vasatının tamamı koşar vazifeye. Bu gerçek ortada öylece dururken 'cihatçı gönderiyor' yalanına sarılmak için ya P.İ.Ç FETÖ’cü olmak gerekir ya da doğrudan vatan haini. Bilmem anlatabiliyor muyum?" ifadesini kullandı.

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