Yeni Şafak yazarı: Türkiye, ABD’den Avrupa’ya, Asya’dan Afrika’ya sürpriz bir ülke olarak tartışılıyor

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, Koronavirüs salgının bütün ülkelere ağır bir felâket yaşattığını belirterek , salgından en çok etkilenen ülkelerin ise ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri olduğunu ileri sürdü.

Pandeminin sadece sağlık sorunu, olmadığını kaydeden Karagül, bu dönemde, ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin dünyadaki ağırlığının ve etkisinin azaldığını yazdı.

Bu ülkelerde alay konusu olan olaylar yaşandığını ifade eden Karagül, “ ‘Batı imajı’ yerle bir oldu. En Amerikacı, en Avrupacı, en Batılı düşünce sahiplerinin bile kafalarında büyük soru işaretleri ortaya çıktı” dedi.

“İngiltere’deki G-7 zirvesi fotoğraflarına bakarken; ‘Aslında bu yapının dünyaya sunabilecek hiçbir tezinin, aklının, önerisinin kalmadığı’ o kadar açıktı ki, eski itibarlarından kalanını kullanan eskimiş güçlerin fotoğrafı vardı orada. Sadece Kovid salgını bile bütün imajlarını yerle bir etmiş, bütün çaresizliklerini, zayıflıklarını ortaya sermişti” diyen Karagül, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in tutarlılığı dışında ABD ve Avrupalı liderlerin hiçbirinde dünyaya yeni şeyler söyleyecek, bir vizyonun bulunmadığını ifade etti.

Koronavirüs salgının bitmesinin ardından çok ciddi güç kaymalarının yaşanacağını yazan Karagül, “Asya’dan Afrika’ya, Ortadoğu’dan Güney Asya’ya, Balkanlar’dan Kafkaslar’a hatta Avrupa’nın kendi içinde büyük gerilimlere, krizlere, çatışmalara tanık olacağız” dedi.

Yükselen ülkelerin takip edilmesini isteyen Karagül, bu ülkelerin dünyayı değiştireceğini belirterek, “Şüphesiz, bu ülkelerin en çok dikkat çekeni Türkiye. ABD’den Avrupa’ya, Asya’dan Afrika’ya bir sürpriz ülke tartışılıyor. ‘Bunu nasıl yaptı, nasıl başardı, aklında ne var, bir sonraki adımı ne olacak’ soruları bütün başkentlerde dolaşıyor.

Bazıları gıpta ile, umutla, sevinçle bakıyor. Bazıları “Bu gücü nasıl durduracağız” kaygısıyla tartışıyor. Her iki bakış da, küresel sistemin yeni oyuncusunu ilân ediyor aslında” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO Zirvesi’nde ABD Başkanı Joe Biden’la bir araya geleceğini hatırlatan Karagül, görüşmenin önemli olduğunu belirterek, “ Hiçbir güç, ülke ya da ittifak, Türkiye’siz oyun kurulamadığı gerçeğini yadsıyamayacak. Çünkü; ABD dâhil, hiçbir ülke, Türkiye’ye ayar verme gücüne sahip değil. ABD dâhil, hiçbir ülke, “Türkiye’yi durdurma” gücüne sahip değil. ABD dâhil, her ülke, Türkiye ile ilişkilerini yeniden tanımlamak zorunda. Artık; Biz değil onlar taviz vermek zorunda. Bunu göreceğiz” dedi.