Yeni Şafak yazarı: Trump uyanmadan Erdoğan’ın başkan olması lazım…

Yeni Şafak yazarı Faruk Aksoy, CHP'nin başkanlık sistemine olan tavrını "Hata yapıyorsun, bu iş uzadıkça bulandırılır, AK Parti, başkanlık sistemini, 2010'da halka teklif etmeliydi zaten" sözleriyle eleştirdiği yazısında "ABD'nin yeni başkanı Donald Trump uyanmadan Erdoğan'ın başkan olması lazım" dedi. "Amerika, Trump'ı eğitip küresel sisteme dahil etmeden, Erdoğan'ı başkan yapmaya bak." diyen Aksoy "Sonra fırsatın olmayabilir" ifadesini kullandı.

Faruk Aksoy'un Yeni Şafak'ta yayımlanan yazısı şöyle:

CHP'ye, Atatürk'ün yolundan saptığını söylüyorsan, CHP'yi, Atatürk ve İnönü dönemindeki politikalarından dolayı eleştirme hakkını da kaybedersin.



Lozan'ı, tek parti devrimlerini, Dersim'i, 12 Adaları, Menderes'i idama götüren süreci, hiçbirini ama hiçbirini yerden yere vuramazsın.



Öyle olunca da çarşaflı kadına CHP rozeti takan Deniz Baykal'ı hilâfet sevdalısı zannedersin, devreleri yakarsın.



…



Vatan herkese lazım, herkes vatan için savaşır, toprağı yeri yurdu olsun ister.



Önemli olan sistemdir, yöndür, yöneliştir.



Avrupa Birliği için İzmir'e özerklik isteyen şu CHP'li milletvekili mesela; adam eskisine yenisine bakmadan CHP'nin ruhunu dürüstçe koydu ortaya, helâl olsun.



Bu CHP bir dönem de, Avrupa kökenli ırklarla biyolojik kaynaşmayı sağlamak için yollar aramış, bu işlere kafa patlatmış bir partidir.



“Vatanın bölünmez bütünlüğü" üzerine yemin ettiklerine ne bakıyorsun, onların vatan dedikleri şey, Türkler tarafından alınan, Roma hukukuyla idare edilen, Grek heykelleriyle donatılan, Rönesans'a eklemlenmiş bir kara parçasıdır, hepsi budur yani…



CHP için sistem önemlidir, CHP'nin düşmanlığı çöle değildir, CHP'nin düşmanlığı çölden gelen sesedir, nefesedir.



CHP'nin eskisi de öyledir, yenisi de öyledir, bunun neresi değişmiştir, anlamadım ki!



…



İnanılır gibi değil, CHP, İzmir'i satılığa çıkardı gündem olmadı, AK Parti şerhe muhtaç bir tasarı hazırladı, ortalık yıkıldı.



Neden biliyor musun? Yüz verdin çünkü, fazla yaklaştırdın kendine, muhatap aldın, başına çıkmaya kalktı, böyle oldu işte.



CHP'nin uydurduğu sanal kahramanları gerekli gereksiz her mevzuya ortak ettin, “Senin de haklı olduğun şeyler olabilir" dedin, adam yanlış anladı, ihanetinde kerâmet aramaya başladı.



Hep hata bunlar hep hep!...



…



Millet sandıkları patlatıyor, darbeleri durduruyor, teröristin gırtlağına basıyor, sen iki tane çapulcuya gündemi kaptırıyorsun, ayıptır yahu!



Bunu da mı Erdoğan cevaplasın, konuşamıyor musun, hiç mi tarih okumadın, ne işe yarıyorsun sen?!...



Bir sonraki programa davet etmezler, diye mi korkuyorsun?



…



15 Temmuz gecesi sokaklara dökülen milyonlarca insanın içinde bir tane CHP seçmeni var mıydı, sorsana bunu!



“Taksim Meydanı'na, kamyonuyla çıkan o kadın, sizin gözünüzde, Gregor Samsa'nın aksine, tersine bir evrim geçirip, ne zaman böcekten insana dönüştü?" desene!



…



Maalesef Türkiye'nin kaderidir bu, ne zaman dostlarını artırmayı, düşmanlarını azaltmayı istese, haksızlıklara, hukuksuzluklara ses çıkarmaması istenir, ana kıstas budur.



İçeride de böyledir dışarıda da böyledir.



Trump'ın general danışmanı Micheal Flynn, 15 Temmuz'da, laik ordunun yönetime el koymak üzere olduğunu söylerken nereye, kimlere selam çakıyordu acaba?



Söyleyeyim…



“Atatürk'ün CHP'si, daha önce yaptığı gibi ordu marifetiyle Türkiye'de iktidara geliyor" diyordu, bu işin tefsiri buydu.



Peki, sen “15 Temmuz ihanetinin içinde CHP'li Kemalistler de var mıydı?" diye sorabiliyor musun, soramıyorsun…



Ama CHP'liler, “15 Temmuz tiyatro muydu?" diye soruyorlar, bak Can Ataklı da katıldı kervana, demek ki yıkıcı muhalefet buradan kuracak.



Biraz daha soluklansınlar, Erdoğan'ı açıktan açığa darbe tertiplemekle suçlayacaklar, şimdilik soru faslındalar.



Bereket versin, o Flynn denilen geri zekalı çıktı da, şecaatini arz ederken sirkatini söyledi, “Fethullahçılar tehlikeli, onları bizim Demokratlar destekliyor, en iyisi yönetime laikler el koysun"dedi.



Dünyada bunlar olurken sen de, “Aman CHP'li dostum beni yanlış anlamasın, 15 Temmuz'u, sistem değişikliği için kullanıyorum"zannetmesin diye “Başkanlık Sistemini", 2019'a bırakıyorsun.



…



Hata yapıyorsun, bu iş uzadıkça bulandırılır, AK Parti, başkanlık sistemini, 2010'da halka teklif etmeliydi zaten.



Gezi Ayaklanması, şehir işgalleri, 17/25 operasyonları niçin yapıldı zannediyorsun?



CHP'nin eskisiyle yenisini kapıştırmayı bırak, o işten bir şey çıkmaz, sen kendi işine bak!



Amerika, Trump'ı eğitip küresel sisteme dahil etmeden, Erdoğan'ı başkan yapmaya bak.



Sonra fırsatın olmayabilir…