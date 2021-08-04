Yeni Şafak yazarı: THK kurumunun uçaklarına ne oldu diye soranlar, bu soruyu bu veriler üzerinden güncelleyerek tekrar sorabilirler mi?

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, orman yangınlarının ardından yeniden gündeme gelen Türk Hava Kurumu’yla ilgili kurumun mevcut yetkililerinden bilgiler aldığını belirterek “Nedir bu THK meselesi diye soranlar için, dinlediklerimizi aktaralım:

Bilindiği üzere Türk Hava Kurumu Atatürk tarafından kurulan bir kurum. Birinci Dünya Savaşı’ndan çıkmışız. Kimse size uçak vermiyor. Atatürk 15 yılda halktan 70 milyon lira para toplamış. Bu paraların 55 milyonu Milli Savunma Bakanlığı’na verilirken, kalan paralarla 331 tane uçak satın alınıp Türk Hava Kurumu’na bağışlanıyor.

İlerleyen yıllarda THK ile Hava Kuvvetleri iç içe giriyor. Haliyle THK’nın yönetimi de asker ağırlıklı isimler üzerinden oluşuyor” diye yazdı.

Kurumla ilgili giderilmeye çalışılan büyük sıkıntıların 2010 yılından sonra başladığını yazan Acet, şöyle devam etti:

“Kurumun başında 2009’da işbaşına gelen Osman Yıldırım isimli emekli bir tümgeneral var.

Neler mi oluyor?

Bana anlatıldığına göre, şöyle şeyler oluyor:

Kurumun bütün malları ipotek ettirilerek bankadan yüklü miktarda kredi çekiliyor.

2010’dan başlayarak ilerleyen yıllar içerisinde bu durum devam ediyor.

Ve bankalardan kredi olarak çekilen rakam, 80 milyon dolara kadar çıkıyor.

Türk Hava Kurumu’nun bugünkü yönetimine göre, bu paraların nereye gittiği belli değil.

Öyle olunca ne oluyor?

Halkın bağışlarıyla büyüyen kurum, kısa süre içerisinde borç bataklığına sürüklenen bir yapıya dönüşüyor.

Orman yangınlarına THK uçakları neden müdahale etmiyor/edemiyor sorularını soranlar sorunun cevabını öncelikle buralarda aramalılar.

Bütün bunlar olurken, kurumun bataklığa sürüklenmesinde siyasi iktidarın herhangi bir sorumluluğunun olmadığı da ortada” iddiasında bulundu.

2014 yılında THK’yapılan operasyona değinen Acet, “kurumda bazı usulsüz işlemler yapıldığı” iddiasıyla açılan davanın henüz yargı sürecinin tamamlanmadığını yazdı.

Acet yazısına şöyle devam etti:

“Yeni yönetimin geçmişe dönük dile getirdiği diğer suçlamalar ürkütücü.

Dinlediklerimizi aktaralım:

2009/2011 yılları arasında alınmış alınan uçakların en eskisi 1969, en yenisi 1988 model.

9 uçaktan üçünü getirir getirmez bozmuşlar. İniş takımlarını kırmışlar, motorlarını bozmuşlar. Bilmedikleri için. Bu uçaklar daha gelir gelmez atıl duruma düşmüş.

Peki ya sonra?

Sonrasını, THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı’-nın birkaç gün önce Sabah gazetesine verdiği demeçten kurumun son halini yansıtan bilgileri aktararak paylaşalım:

“2019’da yönetim krizi vuku bulmuş, mali kriz had safhaya gelmiş, biz de Medeni Kanun’a göre kayyum heyeti olarak buraya atandık. Kurumun 10 tane bankaya 1.5 milyar lira borcu bulunuyor. Borçlarımızı yapılandırdık ve bunları belli bir takvime göre ödeyeceğiz”

Orman yangınlarının başladığı günden beri THK kurumunun uçaklarına ne oldu diye soranlar, bu soruyu bu veriler üzerinden güncelleyerek tekrar sorabilirler mi mümkünse?"

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