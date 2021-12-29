Yeni Şafak yazarı: Temel Karamollaoğlu’nun yeni korkusu Prof. Mete Gündoğan mı?

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, Saddet Partisi Genel Başkanı Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Kırıkkale’de partisinin 6’ncı Olağan Kongresi’nde Türk SİHA’ları ve İmam Hatip Okulları açtığı ve başörtüsü sorununu ortadan kaldırdığı için AKP’ye “müteşekkir” olduğunu dile getirdiğini hatırlatarak “Temel Karamollaoğlu’nun yeni korkusu Prof. Mete Gündoğan mı?” diye sordu.

Orakoğlu, Ekim ayında hayatını kaybeden kongre çağrısı yapan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün yapılması muhtemel kongrede Karamollaoğlu’nun karşısına Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mete Gündoğan’ı aday olarak çıkarmayı düşündüğünü öne sürdü.

Orakoğlu, Gündoğan’ın Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifasına giden süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a brifing veren isimlerden biri olduğunu hatırlattı.

Gündoğan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Ekonomik İstiklal” başlıklı ekonomi raporu gönderdiğini söylediğini hatırlatan Orakoğlu, özetle yazısına şöyle devam etti:

“Prof. Dr. Mete Gündoğan hakkında Başkan Erdoğan ne düşünüyor bilemeyiz ancak İngiltere’de ekonomi eğitimi almış, master yapmış 25 yıl Necmettin Erbakan’ın danışmanlığını yapmış Mete Gündoğan Başkan Erdoğan’ın da yakından tanıdığı bir kişi. Herhalde Karamollaoğlu’nun kulağına kar suyu kaçmış olacak ki (?) bu ani değişikliğin nedeni Mete Gündoğan olduğunu düşünüyorum.

Son SİHA övgüsü ise Genel Başkanlığı kaybetme korkusu sanırım!!!”

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