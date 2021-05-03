Yeni Şafak yazarı: TBMM'de uzlaşma olmazsa, 7 HSK üyesinin Cumhur İttifakı tarafından seçilebilmesine imkân veren bir formülden de söz ediliyor

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Hâkimler ve Savcılar Kurulu üye seçimleriyle ilgili olarak Meclis'te uzlaşma olmaması halinde, AKP çevrelerinde, 7 üyenin tamamının Cumhur İttifakı tarafından seçilebilmesine imkân veren bir formülden de söz edildiğini söyledi. Acet, AKP'li bir ismin, "Böyle bir seçenek de var ama biz yine de uzlaşmayla sonuca gitmek istiyoruz" dediğini aktardı.

Acet, "AK Parti çevrelerinden aldığım izlenimlere göre, İYİ Parti ve CHP yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, bu iki partiye birer üye belirleme teklifi sunulmuş durumda. Bir üye CHP seçsin, bir üye İYİ Parti şeklinde bir formül bu. Buna karşı bu iki parti kendilerine 3 üyeyi belirleme hakkının verilmesini istiyor. AK Parti çevrelerinde, CHP ve İYİ Parti’nin istediği üçüncü üyenin HDP’ye tahsis edilebileceği yönünde bir görüş serdediliyor. Bu müzakerelerde görev alan CHP yetkililerinin de nabzını yokladım. Uzlaşma niyetiyle hareket ettiklerini, Meclis aritmetiğine uygun bir formülle sonuca ulaşabileceklerini dile getiriyorlar. CHP’nin uzlaşma niyetiyle hareket ettiği görüşünü AK Parti çevrelerinden de dinledim. Buna karşın, ilginç bir şekilde işi yokuşa süren tarafın İYİ Parti cephesi olduğu yönünde bir görüş serdedildiğine şahit oldum" dedi.

Acet, şöyle devam etti:

"HSK üyelerinin seçimiyle ilgili yaygın görüş, Meclis’te partiler arasında bir uzlaşma sağlanamaması halinde, seçimlerin kuraya kalacağı yönünde. Ancak, AK Parti çevrelerinde, 7 üyenin tamamının kuraya kalmadan Cumhur İttifakı tarafından seçilebilmesine imkân veren bir formülden de söz ediliyor.

Konuştuğum AK Partili isimlerden biri, 'Böyle bir seçenek de var ama biz yine de uzlaşmayla sonuca gitmek istiyoruz' şeklinde bir görüş beyanında bulundu."