Yeni Şafak yazarı: Tarkan’ın şarkısının AK Parti seçmeninde silkelenme etkisi olmuş

Yeni Şafak gazetesi yazarı Ersan Çelik, 2023 seçimlerine gidilirken muhalefetin güçlerini birleştirme çalışmalarını yaptığını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ın yanında yer alan, onun için oy isteyen, mitinglere katılan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan da oturdu masaya. Dikkatinizi çekiyordur. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘düşmanımın düşmanı dostumdur’ siyaseti, CHP politikasına dönüştü. Tam bir hesap kitap ittifakı. Herkes biliyor ki; bu genel başkanlar, Erdoğan aday olmasa asla bir araya gelemezlerdi. Şu anda yuvarlak bir masanın etrafında değil de her biri kendi başına Cumhurbaşkanı adayı olmak için kıyasıya yarışa girmişlerdi" diye yazdı.

Tarkan'ın klibi ve sözleriyle dikkaç çeken "Geççek" şarkısının politik ve siyasi göndermelerle dolu olduğunu iddia eden Çelik, "Bir şarkı neleri değiştirir, kimleri etkiler, nasıl heyecanlandırır bundan sonra göreceğiz. AK Parti’nin ‘Haydi Bi Daha’ ve Uğur Işılak’ın Erdoğan için uyarladığı ‘Dombra’ eserlerinin etkisi uzun yıllardır devam ediyor. Yapılan yeni eserler gölgelerinde kalıyor. Sosyal medya paylaşımları ve yaptığım görüşmelerden edindiğim izlenim; Tarkan’ın şarkısının AK Parti seçmeninde silkelenme etkisi olmuş" ifadelerini kullandı.

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