Yeni Şafak yazarı: Suriyeli sığınmacılar, yük olmaktan daha çok yük alıyorlar

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, son günlerde gündemde olan Suriyeli sığınmacı meselesini değerlendirdiği “Katliamdan kaçan insanlara öfke duyulmaz, şefkat gösterilir” başlıklı yazısında eleştiri getirenleri hedef aldı.

“Kendilerini Suriyeli sığınmacıları sınırın öbür yakasına ‘dökene kadar!’ kışkırtma yapmaya adamış adamlar dolaşıyor piyasada! Bu dediğim bir olsa, zil takıp oynayacaklar, bayram edecekler. Hollanda’daki, Fransa’daki, İsveç’teki ırkçılara, pervasızlığın dibine vuran faşistlere benziyorlar” diyen Acet, “Sanki yüzbinlerce insanı katleden bir tiranın yanından yöresinden kaçıp gelen insanlara alicenaplık gösterip sahip çıkmış olmak, ayıplanması gereken bir hareket imiş gibi bir hava yaydılar memlekete” ifadelerini kullandı.

“Mesele ekonomi meselesi ise, ben iddia ediyorum; Suriyeli sığınmacılar, yük olmaktan daha çok yük alıyorlar” diyen Acet, Suriyeli sığınmacıların Türkiye’deki varlığını böyle savundu:

“Büyük bölümü emek yoğun işlerde çalışıp üretime katkıda bulunuyorlar. Bir kısmı ticaret yapıyor. Benim bazı tanıdıklarım var, milyonlarca liralık ihracat yapıp, Türkiye’nin ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Ankara’da Siteler esnafına sorsanız, onlar gittiği takdirde kepenk indirmek zorunda kalacaklarını söyleyeceklerdir.”

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