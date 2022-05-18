Yeni Şafak yazarı Süngü: Bu ekonomik afetten kimse kendine siyasi rant çıkarmaya kalkmasın

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yaşar Süngü, "Bu ekonomik afetten kimse kendine siyasi rant çıkarmaya kalkmasın" görüşünü savundu.

Süngü yazısında, "Tarımsal hâsıla yönünden Avrupa’da birinci, dünyada ilk 7 arasında olan bu ülkenin tarımsal potansiyeline, bu gıda fiyatları yakışmıyor. Gıda fiyatlarındaki bu zincirleme anormal artış ne üreticiyi ne tüketiciyi ne de yöneticileri memnun ediyor. Ne yapmalıyız? Tarımsal potansiyelimizi harekete geçirmek için bir şeyler yapmalıyız. Bu ekonomik savaşta siyasetçisi, işvereni, işçisi, çiftçisi, akademisyeni birlikte hareket etmezsek çok zor duruma düşeriz. Bu ekonomik afetten kimse kendine siyasi rant çıkarmaya kalkmasın. Bu savaşın kaybedeni hepimiz oluruz." ifadesini kullandı.