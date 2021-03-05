Yeni Şafak yazarı Soysal: Gıda enflasyonu faiz yükselterek düşürülemez tam tersi artar, Merkez Bankası faiz artışına gitmemeli

Yeni Şafak yazarı Mehmet Akif Soysal, "Gıda enflasyonu faiz yükselterek düşürülemez tam tersi artar, Merkez Bankası faiz artışına gitmemeli" görüşünü savundu.

Soysal yazısında, "Yüzde 0,91 ile beklentileri aşan şubat ayı enflasyonu, yıllık enflasyonu yüzde 15,61’e yükselterek Temmuz 2019’dan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkarttı. Gıda fiyatlarının önemini anlamak adına şunu ifade etmeliyiz ki; gıdanın enflasyona tek başına 5 puanlık katkısı oldu. Yani enflasyonun üçte biri gıda üzerinden geliyor. Tüketici ve üretici enflasyonu makası çok yüksek!" düşüncesini dile getirdi.

Soysal yazısında şunları kaydetti:

"Hem iç faktörler hem de emtia fiyatlarındaki artışın getirdiği küresel baskıdan dolayı enflasyonun bir müddet daha artmaya devam edeceğini bu veriler ışığında görmekteyiz. Manzaranın bütününe baktığımızda gıda fiyatlarının her dönem olduğu gibi bugün de baş rolü aldığını ifade etmeliyiz. Ancak gıda enflasyonu faiz yükselterek düşürülemez tam tersi artar. Zira gıda özelinde; faiz artışı maliyet unsurlarını arttıracağı gibi talepte de bir azalmaya yani tasarrufa sebep vermeyecektir. Bu nedenle şubat ayı enflasyon verilerinin bize söyledikleri ile Merkez Bankası'nın faiz artışına gitmemesi gerektiğini düşünüyorum. İş, Tarım Bakanlığı'na düşmektedir.

Tarım Bakanlığı'nın gıda üretimini sadece teşvikler ile değil, öncelikle envanter çıkarma, planlı üretim ve üretilen mamüllerin stok yönetiminde verimlilik arttıracak temelden çözümler geliştirerek yeni bir bakış açısına sahip olması bir zorunluluktur. Yoksa biz bu manzaraya defalarca şahit olmaya devam edeceğiz."