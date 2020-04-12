Yeni Şafak yazarı: Sokağa çıkma yasağının iletişimi berbat yönetildi

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, hükûmetin sokağa çıkma yasağı iletişimini 'berbat' yönettiğini belirtti.

Kılıçaraslan, "Toplum, hafta sonları sokağa çıkma yasakları uygulanabileceğine dair günler öncesinden hazırlanabilirdi. Sokağa çıkma yasağı örneğin çarşamba yahut perşembe gün ilan edilebilirdi." düşüncesini dile getirdi.

Kılıçarslan, "Diyelim çeşitli gerekçelerle hatta bazı semptomlardan çekinildiği için bu yapılmadı yahut sokağa çıkma yasağı kararı acilen alındı. O zaman şu yapılabilirdi. Sokağa çıkma yasağı ilanıyla birlikte eczanelerin, fırınların, kimi marketlerin açık olacağı, temel gıda ve ilaç erişiminde hiçbir sıkıntı yaşanmayacağı da ilan edilirdi. Bu noktada çok geç kalındı. Ya da hiç değilse insanlar sokağa çıkma yasağının ilanıyla birlikte öğreneceklerdi sokağa çıkmanın yasak olduğunu. İkisi de yapılmadı, iletişimin yönetilemediği asıl yer de burası oldu." ifadesini kullandı.

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