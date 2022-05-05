Yeni Şafak yazarı: 'Sessiz İstila' filmi kaosa ve iç savaşa hizmet eder; 15 Temmuz’da olduğu gibi, ülkemiz insanı buna izin vermeyecek

Yeni Şafak yazarı Ali Saydam, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili sözlerini ve "Ben sipariş ettim" dediği, "Sessiz İstila" başlıklı kısa filmi eleştirirken, "Kaosu ve iç savaşı tetikleyemeyeceksiniz" dedi.

Saydam, bugünkü köşe yazısında şunları kaydetti:

"Mülteciler, sığınmacılar yalnızca bizim değil, ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler, Afganlar, Pakistanlılar başta olmak üzere tüm dünyanın sorunu… Çözümü de politika geliştirmekle mümkün. Türkiye de bunu yapıyor… Savaştan kaçana kucak açıyor… Ülke içindeki yerleşimleri ve diğer ihtiyaçları konusunda planlamalar yapıyor. Vatanlarına dönmeleri için ev inşa etmekten savaşların durmasına kadar pek çok adım atıyor…

Muhalefet ne yapıyor? Korku salan filmler… Olmaz, olacak iş değil… Çok tehlikeli…

Türkiye’de çatışmayı, kavgayı, düşmanlığı kışkırtmak, Suriye’de, Afganistan’da, Vietnam’da benzerlerini yaşatan ABD gibi Batılı emperyallerin işidir; onların ekmeğine yağ sürmektir.

Bu film yalnızca kaosa ve iç savaşa, hizmet eder. Ülkemiz insanı buna izin vermeyecektir. 15 Temmuz’da olduğu gibi…"

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