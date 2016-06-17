Yeni Şafak yazarı Salih Tuna kendisini tutamadı: Hassiktir!..

Yeni Şafak yazarı Salih Tuna, Ülke TV'de Turgay Güler'in sunduğu "En Sıradışı" programında canlı yayın esnasında örnek verdiği bir hikâyeyi anlatırken "Hassiktir" deyince stüdyoda "sus" uyarılarına ve gülüşmelere neden oldu.

Karar yazarı Yusuf Ziya Cömert, Star yazarları Hasan Öztürk ve Ahmet Kekeç'in de katıldığı programda, aralarında eski AKP İstanbul Milletvekili ve Karar yazarı Mehmet Ocaktan'ın da bulunduğu iktidara yakın bazı yazarların son dönemde hükümete yönelik eleştirileri tartışıldı. Programda, Turgay Güler Ocaktan'a yönelik olarak "seviyesiz" gibi ağır ifadeler kullanılırken, Salih Tuna, Gülen cemaatinin AKP ile yakın ilişkide bulunduğu dönemi hatırlatarak, Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı için "O dönem 'yandaş'tı, bir gecede muhalif oldular" dedi. Tuna şöyle devam etti:

"Bu bana rahmetli Tarık Buğra'nın 'Küçük Ağa' romanını hatırlatır. Niko gelir ya hani; birden 'hassiktir' lan biz cephede savaşıyoruz, bunlar burada ne yapıyor, der..."

Canlı yayındaki bu sözler stüdyodaki diğer yorumcuları şaşırtırken, Tuna, gülümseyerek "Pardon" dedi. Programda yaklaşık yarım saat süreyle Ocaktan'ın yazısının eleştirilmesi üzerine Yusuf Ziya Cömert, bu durumu "sevimsiz ve yanlış bulduğunu" dile getirdi.

Tuna'nın küfür içeren sözleri, programın 77. dakikasından itibaren başlayan diyaloglarda geçiyor: