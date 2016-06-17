T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yeni Şafak yazarı Salih Tuna kendisini tutamadı: Hassiktir!..

Yeni Şafak yazarı Salih Tuna'nın canlı yayındaki sözleri...

17 Haziran 2016 20:00

Yeni Şafak yazarı Salih Tuna, Ülke TV'de Turgay Güler'in sunduğu "En Sıradışı" programında canlı yayın esnasında örnek verdiği bir hikâyeyi anlatırken "Hassiktir" deyince stüdyoda "sus" uyarılarına ve gülüşmelere neden oldu.

Karar yazarı Yusuf Ziya Cömert, Star yazarları Hasan Öztürk ve Ahmet Kekeç'in de katıldığı programda, aralarında eski AKP İstanbul Milletvekili ve Karar yazarı Mehmet Ocaktan'ın da bulunduğu iktidara yakın bazı yazarların son dönemde hükümete yönelik eleştirileri tartışıldı. Programda, Turgay Güler Ocaktan'a yönelik olarak "seviyesiz" gibi ağır ifadeler kullanılırken, Salih Tuna, Gülen cemaatinin AKP ile yakın ilişkide bulunduğu dönemi hatırlatarak, Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı için "O dönem 'yandaş'tı, bir gecede muhalif oldular" dedi. Tuna şöyle devam etti:

"Bu bana rahmetli Tarık Buğra'nın 'Küçük Ağa' romanını hatırlatır. Niko gelir ya hani; birden 'hassiktir' lan biz cephede savaşıyoruz, bunlar burada ne yapıyor, der..."

Canlı yayındaki bu sözler stüdyodaki diğer yorumcuları şaşırtırken, Tuna, gülümseyerek "Pardon" dedi. Programda yaklaşık yarım saat süreyle Ocaktan'ın yazısının eleştirilmesi üzerine Yusuf Ziya Cömert, bu durumu "sevimsiz ve yanlış bulduğunu" dile getirdi.

Tuna'nın küfür içeren sözleri, programın 77. dakikasından itibaren başlayan diyaloglarda geçiyor:

ETİKETLER

Yeni Şafak yazarıSalih TunahassiktirEn SıradışıÜlke TVMehmet Ocaktan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24