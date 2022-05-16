Yeni Şafak yazarı: SADAT ile ilgili yapılan karalamalar 28 Şubat sürecinde milli iradeye uygulanan yöntemleri bile mumla aratacak cinsten

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, bugünkü yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SADAT'a gitmesini kritik etti.

“2012 tarihinde ASDER Yönetim Kurulu Başkanı emekli General Adnan Tanrıverdi tarafından kurulan SADAT’ın uluslararası savunma alanında danışmanlık ve askeri eğitim verdiğini, kurulduğu günden günümüze ‘küresel güç odakları ve kontrollerindeki etki ve nüfuz ajanları ve siyasi partilerin hedefinde ” olduğunu yazan Orakoğlu, “SADAT ile ilgili olarak yazılı ve görsel medyada yapılan karalamalar, algı operasyonları ve psikolojik harp uygulamalarının 28 Şubat sürecinde milli iradeye uygulanan yöntemleri bile mumla aratacak cinsten oluşu oldukça dikkat çekici doğrusu” görüşünü dile getirdi.

SADAT ile ilgili Pentagon, “FETÖ” ve CHP’nin kara propaganda yapıldığını öne süren Orakoğlu, şöyle devam etti:

"Emekli General Tanrıverdi’nin bir mülakatında ifade ettiği gibi SADAT küresel güçlerin tekerine çomak sokmuştu. Zira Pentagon kontrolündeki paralı askerlerden oluşan 70 şirket, İslam coğrafyasında emperyalist ve hegemonik amaçlarla ABD çıkarları konusunda faaliyet gösterirken SADAT’ın kuruluşu bu hesapları bozmuştu. Türkiye’de kurulan SADAT’ın misyonu küresel güçlerin hegemonyasındaki Müslüman ülkeler ile SADAT’ın kuruluşu sonrasında oluşturulan Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerini kendi ayakları üzerinde duracak birikim ve hizmeti vererek hegemonik güç cenderesinden kurtarmaktı.”

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