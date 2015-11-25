T24 LogoT24 Logo
Politika

Yeni Şafak yazarı: Rus uçağını taciz yerine düşürmek, abartılı ve az akıllı güç gösterisi

"Umarız kriz büyümeden çözülür"

25 Kasım 2015 12:07

Yeni Şafak yazarı Ali Bayramoğlu, Türkiye'nin Rus uçağı düşürmesine ilişkin olarak, "5 dakika uyarıya yanıt verilmedi diye, taciz ederek uzaklaştırmak yerine uçak düşürmenin abartılı ve az akıllı bir güç gösterisi olduğuna şüphe yok" yorumu yaptı. 

"Rusya'nın bölgedeki varlığının ve fütursuz davranışlarının da bunda payı olduğu da teslim etmek gerekir" diyen Bayramoğlu, "Umarız kriz büyümeden çözülür" ifadesini kullandı.

Bayramoğlu'nun Yeni Şafak'ta "Yeni kabineye dair" başlığıyla yayımlanan (25 Kasım 2015) yazısından ilgili bölümler şöyle: 

Türkiye'nin düşürdüğü Rus uçağı dün bakanlar kurulunun açıklamasından daha önemli bir olay olarak yaşandı. Putin sert açıklamaları, IŞİD petrolünün Türkiye üzerinden geçtiği söylemesi, IŞİD'e Türkiye arasında parallelik kurması, BM Güvenlik konseyini toplantıya çağırması, rahatsız edici bir durum ve bir krizle karşı karşıya bulunduğumuzu gösteriyor. 5 dakika uyarıya yanıt verilmedi diye, taciz ederek uzaklaştırmak yerine uçak düşürmenin abartılı ve az akıllı bir güç gösterisi olduğuna şüphe yok.
Rusya'nın bölgedeki varlığının ve fütursuz davranışlarının da bunda payı olduğu da teslim etmek gerekir.

Umarız kriz büyümeden çözülür.

ETİKETLER

ali bayramoğluakpak partirusyatürkiyeputinyeni şafakaz akıllı güç gösterisitacizvurmarus uçağı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24