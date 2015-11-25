Yeni Şafak yazarı: Rus uçağını taciz yerine düşürmek, abartılı ve az akıllı güç gösterisi

Yeni Şafak yazarı Ali Bayramoğlu, Türkiye'nin Rus uçağı düşürmesine ilişkin olarak, "5 dakika uyarıya yanıt verilmedi diye, taciz ederek uzaklaştırmak yerine uçak düşürmenin abartılı ve az akıllı bir güç gösterisi olduğuna şüphe yok" yorumu yaptı.

"Rusya'nın bölgedeki varlığının ve fütursuz davranışlarının da bunda payı olduğu da teslim etmek gerekir" diyen Bayramoğlu, "Umarız kriz büyümeden çözülür" ifadesini kullandı.

Bayramoğlu'nun Yeni Şafak'ta "Yeni kabineye dair" başlığıyla yayımlanan (25 Kasım 2015) yazısından ilgili bölümler şöyle:

Türkiye'nin düşürdüğü Rus uçağı dün bakanlar kurulunun açıklamasından daha önemli bir olay olarak yaşandı. Putin sert açıklamaları, IŞİD petrolünün Türkiye üzerinden geçtiği söylemesi, IŞİD'e Türkiye arasında parallelik kurması, BM Güvenlik konseyini toplantıya çağırması, rahatsız edici bir durum ve bir krizle karşı karşıya bulunduğumuzu gösteriyor. 5 dakika uyarıya yanıt verilmedi diye, taciz ederek uzaklaştırmak yerine uçak düşürmenin abartılı ve az akıllı bir güç gösterisi olduğuna şüphe yok.

Rusya'nın bölgedeki varlığının ve fütursuz davranışlarının da bunda payı olduğu da teslim etmek gerekir.



Umarız kriz büyümeden çözülür.