Yeni Şafak yazarı: Putin, Türkiye’nin Suriye’ye müdahalesine yeşil ışık yaktığı günlerin çok uzağında

Yeni Şafak yazarı Süleyman Seyfi Öğün, geçtiğimiz günlerde “Hatay’ı geri alacağız” açıklamasını yapan Suriye Halk Meclisi’nin arkasındaki gücün Rusya ve İran olduğunu ileri sürdü. Öğün, “Putin, Adana Mutabakatı’nı hatırlatıp, Türkiye’nin Suriye’ye müdahalesine yeşil ışık yaktığı günlerin çok uzağında” değerlendirmesinde bulundu.

Öğün, bugünkü “Hatay meselesi…” Suriye Halk Meclisi’nin ‘Hatay’ı geri alacağız’ açıklamasını kritik etti. Hatay’ın Türkiye’ye katılmasını Suriye rejiminin hiçbir zaman kabul etmediğini belirten Öğün, Suriye Halk Meclisi’nin Hatay ile ilgili yaptığı açıklamayı bir anlık hezeyanla yapmadığını yazdı.

Suriye’nin iç savaşla allak bullak olduğunu ve gücünün bulunmadığını belirten Öğün şöyle devam etti:

“O hâlde burada söyleyenden çok söyletene bakmak gerekiyor. Öyle bakıldığında ortaya çıkan en kuvvetli ihtimâlin, Rusya ve/veyâ İran olduğunu düşünmek için çok sayıda sebep olduğunu varsayabiliriz. Benim de değerlendirmem bu yoldadır. Evet, bu tehditte bulunanın bizzat olmasa bile, dolaylı olarak Rusya olduğu kanaatindeyim. Rusya, Ukrayna’ya dâir açıklamalarında kendisini suçlayan ve sattığı SİHA’larla Rusya yanlısı güçlerin zâyiat vermesine yol açan Türkiye’yi hedefe koyduğunu belirtmiş olmaktadır. Son Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından Rusya’nın yaptığı açıklamada da bu hususun altının çizildiğini gördük. Putin, Adana Mütabakatı’nı hatırlatıp, Türkiye’nin Suriye’ye müdahalesine yeşil ışık yaktığı günlerin çok uzağında. Bugün tam aksine Suriye’ye Hatay meselesini hatırlatıyor”