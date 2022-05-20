Yeni Şafak yazarı Öztürk: Zenginlerimiz, elinizi cebinize atınız; hükûmetin yaptığı feragatin bir benzerini yapınız!

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, hükümetin açıkladığı ekonomi paketleriyle pahalılığı çözülmediğini dezavantajlı grupların ekonomik olarak rahatlamadığını belirterek “Daha önce ‘Zenginden alın fakire verin’ diyorduk, şimdi: 'Zenginlerimiz, elinizi cebinize atınız. Hükûmetin yaptığı feragatin bir benzerini yapınız!' diye yazdı.

Öztürk, bugünkü yazısında Koç Holding, ÜNLÜ Yatırım Holding, Ülker Bisküvi, Aksa Enerji, Sabancı Holding iştiraki Çimsa, İş Bankası iştiraki Şişecam, Yapı ve Kredi Bankası ve BİM’in 2022 yılı ilk çeyrek bilanço ve kârlarına yer vererek “Bu tablo Türkiye’nin medarı iftiharıdır. Ne var ki bu tabloyla birlikte bir başka gerçeğimiz daha var. O gerçek, pandemi ve ardından gelen Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte dünyada baş gösteren enflasyon ve pahalılık ile birlikte dar gelirlilerimizin geçim sıkıntısıdır” diye yazdı.

Öztürk, “Zenginden alın fakire verin” yazısını hatırlatarak, şöyle devam etti:

Hükûmet, kendi alacaklarından feragat etti. KDV indirimi, vergi affı, vergi muafiyeti, teşvik, istihdam için sigorta prim teşviki, doğalgaz ve elektrikte yüzde 70’lere varan sübvanse gibi birçok alanda kendi alacaklarından feragat etti. Fakir-fukaraya yaptığı yardımları artırdı.

Ama olmadı. Ne pahalılık çözüldü, ne dezavantajlı gruplar ekonomik olarak rahatladı.

Çünkü, hükûmet kendi alacaklarından feragat etti ama “zenginlerimiz” kendi kârlılıklarından feragat etmedi.

Şimdi bir kez daha söylüyorum. 2022’nin ilk çeyreğinde bilanço rekorları kıranlar, kârlarını katlayanlar, dar gelirliler, dezavantajlı gruplar, geride kalma ihtimali olanlar için ellerini taşın altına koymalı. Bir fon kurulmasının öncülüğünü yapmalı.

Daha önce “Zenginden alın fakire verin” diyorduk, şimdi: “Zenginlerimiz, elinizi cebinize atınız. Hükûmetin yaptığı feragatin bir benzerini yapınız!”

Ne dersiniz?”

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