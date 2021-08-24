Yeni Şafak yazarı Öztürk'ten kendisine kimlik soran polise hakaret eden AKP'li Yılmaz'a: Bir milletvekili bu kadar seviyeyi düşürebilir mi?

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın Erdemli ilçesinde aracını durduran polise hakaret etmesiyle ilgili “Bir milletvekili hem de bir kadın milletvekili bu kadar seviyeyi düşürebilir mi? Düşürüyor işte” dedi.

Polisin aracı ‘ihbar olduğu için durdurduklarını’ söylediğini yazan Öztürk, “Buraya kadar her şey normal. Ama bundan sonrası hem milletvekili için hem de polisler için gerçekten tuhaf, garabet ve biraz da yüz kızartıcı doğrusu” diye yazdı.

Öztürk yazısına şöyle devam etti:

“Zeynep Gül Yılmaz, kendisinin milletvekili olduğunu söylüyor. Polis memuru aracın kayıtlarda milletvekiline ait görünmediğini belirtince işler biraz karışıyor. Milletvekilimiz, polis memuruna “Adını söyle” diye başlayıp, ‘Yüzüme çemkiriyorsun. Ş…’ diye devam ediyor.

Bir milletvekili hem de bir kadın milletvekili bu kadar seviyeyi düşürebilir mi? Düşürüyor işte.

Mersin Valiliği açıklama yaptı. Konunun muhatabı polis memurlarının aracın milletvekiline ait olduğunun ortaya çıkmasına rağmen yarım saat bekletilmesi nedeniyle mevzuata aykırı davrandıklarını belirtip, işlem yapıldığı bilgisini paylaştı.

Tamam da Sayın vekile kim işlem yapacak?

O polis memurları, kasten ve bilerek böyle bir cürüm işlemiş olabilir. Gereği de yapılır. Ne ki Sayın Yılmaz’dan insan olarak hele hele bir vekil olarak vakarınca meseleye tepki koyması beklenmez mi?

Yapmayın etmeyin. Yarın bir gün o görüntüleri izleyen ve sizin yolda kontrolsüz araç kullanan şoförleriniz yüzünden trafikte zor anlar yaşayan vatandaşın kapısını çalıp oy isteyeceksiniz.

Bakalım o zaman ne yapacaksınız?"

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