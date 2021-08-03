Yeni Şafak yazarı Öztürk: PKK, ormanlarımızı yaktı; terörün oksijen tüpü yine medya oldu

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, Türkiye’nin birçok noktasında çıkan ve henüz Antalya ve Muğla’da kontrol altına alınamayan orman yangınlarını ve medyanın yangınları ele alış biçimlerini değerlendirdi.

Ormanları PKK’nın yaktığını yazan Öztürk, “Terör örgütü bir eylem yapar, fakat medya sayesinde bu bir eylem binlerce eylemin gücüne ulaşır. O zaman ‘sorumlu yayıncılık’ diye kavramsallaştırdığımız bir medya dili gerekiyor” dedi.

Geleneksel medyanın yanında ‘yeni medya’nın ne hukuku ne de ahlakının gelişmediğini ifade eden Öztürk, “Medya üst başlığı altında sıralanan konvansiyonel medyanın açmazları olsa da yetersiz olsa da yine de bir ahlakı ve hukuku var. ‘Basın etiği’ diye sıralanan değerleri, Basın Kanunu gibi hukuki düzenlemesi, RTÜK, Basın İlan Kurumu gibi kurumları var” diye yazdı.

Konvansiyonel medyanın, terörle mücadele başta olmak üzere kimi ulusal meselelerde ahlaki ve hukuki zeminde istisnaları olmakla birlikte ‘sorumlu yayıncılık’ yaptığını yazan Öztürk, “Dijital ve sosyal medya”nın ahlakı ve hukuki zemininin henüz gelişmediğini bilişim teknolojileriyle ilgili devletin kurumlarının bulunduğunu ancak yeni medyanın o kurumlar eliyle denetlenebilir olmaktan çok daha uzak olduğunu ifade etti.

Öztürk yazınına şöyle devam etti:

“Böyle olunca da terör gibi konularda yeni medya ya da sosyal medyanın ulusal meseleler konusunda sorumlu davranmasını beklemek ham hayal!

Tıpkı güney ormanlarımızdaki devam eden yangınlarla ilgili yapılan paylaşım ve yayınlar gibi..!

Terör örgütü PKK, ormanlarımızı yaktı! Manavgat’tan, Marmaris’e, Bodrum’a tüm Akdeniz ve Güney Ege kıyılarımızı ateşe verdi.

İt itliğini yaptı. Ancak terörün oksijen tüpü yine medya oldu, yeni medya oldu!

Devlet tüm imkânlarıyla yangınlara müdahale etti. Müdahalede eksikler, yanlışlar konusunda samimi eleştirilerin tamamı kabul edilebilir. Ama eleştiriler öylesine ‘yalan’ dolu oldu ki pes bile diyecek durumda değiliz.

Sanki PKK terör örgütünün yaktığı ormanlarımızın kurtarılması için devlet hiçbir inisiyatif almıyormuş, çalışmıyormuş izlenimi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı ve geriye o paylaşımların oluşturduğu iklim kaldı!

Orman yangınları terörle mücadelede ‘asismetrik savaş’ın bir unsuru haline gelmişken…

‘Suçlu’yu ve faili eleştirmek yerine, suçlu ile mücadele eden…

Failin fiiliyle mücadele eden ‘kamu’nun eleştirilmesi gerçekten akıl kârı değil."

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