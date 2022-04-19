Yeni Şafak yazarı Öztürk: Göçmenler konusunda en büyük sorun gettolaşma

Yeni Şafak yazası Hasan Öztürk, bugünkü yazısında Türkiye’nin göçmen sorunu bulunduğunu yazdı.

Geçici koruma altında Suriyelilerin ileride çözüme kavuşması en kolay mesele olduğunu ifade eden Öztürk, “Göçmenler meselesinde Suriyeliler değil asıl sorunlu olan düzensiz yollardan Türkiye’ye giriş yapanlardır. Çoğu kayıtsız ve ne yaptığı belli olmayan bu göçmenler meselesi Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda daha da büyük bir sorunu olacaktı. Bu yılın ilk üç ayında 21 bin düzensiz göçmen sınır dışı edilmiş. Yakalanamayan binlercesi ise şu anda içimizde bizlerle birlikte yaşıyor” düşüncesini dile getirdi.

“Gettolaşma en büyük sorun” diyen Öztürk yazısına şöyle devam etti: “Onlarla ilgili meselemiz, şehir ve ilçelerdeki yoğunluk dereceleriyle ilgili. Entegrasyon ve uyum meselesinde gettolaşma nedeniyle yaşanan sorunlarımız var. Bu sorunlarla ilgili uzunca bir süre bütün uyarılarımıza rağmen kör ve sağır taklidi yapıldı. Hatta yakın çevremizden bazıları bizi ‘faşistlikle’ itham etti.

Sorunlar görülmek istenmedi, üzeri örtüldü. En acısıysa bazılarının Suriyelileri geçim kapısı yapmasıydı. Avrupa Birliği (AB) fonlarının kullanımı, oturma izni, vatandaşlık işlemleri, iş yeri açma, iş bulma gibi ‘hizmetler’ karşılığı kimlerin zengin olduğunu burada tekrar anlatacak değilim."

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