Yeni Şafak yazarı Öztürk: Fahiş fiyatların bir nedeni de ihracat olabilir mi?

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, gıda ürünlerindeki fahiş fiyat artışını kritik ettiği bugünkü yazısında "Bir nedeni de ihracat olabilir mi?" diye sordu, ihraç edilen ürünlere kota istedi.

Türkiye’nin tarım üretiminde Avrupa’nın zirvesine çıktığını belirten Öztürk, şöyle devam etti: Bir şeyi ıskalıyor olabilir miyiz? Tarım ve hayvancılıkta, her geçen gün ihracat ile ithalat arasındaki makas açılırken, acaba ‘dolar kazanalım’ derken bir şeyi ihmal ediyor olabilir miyiz? Türkiye’de özellikle market raflarında fahiş fiyatlar aldı başını gidiyor. 2021’in son baharında başlayıp, 2022’nin ilk ayında da devam eden yüksek fiyatlar, enflasyonist ortam, pahalılık aynı zamanda ‘ihracat ile ilgili’ olabilir mi?”

Öztürk, yazısının devamında fahiş fiyat artışlarıyla mücadele ile ilgili şu önerisini dile getirdi:

“En kısa sürede, özellikle tarım ürünlerinde ve özellikle bazı kalemlerde ihracata kota konamaz mı? Üretici ve üreticiden alıp satanlara ‘Önce iç piyasadaki talebi karşılayın sonra ihracata yönelin’ denmeli.

Ve bununla ilgili bir yasal düzenleme yapılmalı.

Tarım Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın kafa kafaya verip yeni düzenlemeyi yapabilir.

Fahiş fiyat artışlarıyla mücadelenin bir başka boyutu olarak düşündüğümüz düzenleme ile hem ihracatımıza devam ederiz, hem içerideki talebi karşıladığımız için fiyat artışlarının önüne geçebiliriz.

Yoksa içeride pahalıya aldığımız ürünü dışarıya ucuza satarak elde ettiğimiz dövizin bir anlamı kalmaz.

Yanılıyor muyum?”