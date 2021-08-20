Yeni Şafak yazarı Öztürk: Erdoğan, Kanal D, CNN Türk canlı yayınında prompter değil, bilgi ekranı kullandı

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın televizyonlarda katıldığı canlı yayınlarda “prompter” değil, “bilgi ekranı” kullandığını öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladığı Kanal D, CNN Türk canlı yayınında, Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu ekrana notlar yansımış, bu durum eleştirilere neden olmuştu.

2008 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sayısını hatırlamadığı kadar canlı yayına katıldığını söylen Öztürk, canlı yayınların ardından ‘Erdoğan artık promter dışında konuşamıyor. Canlı yayında da promterden okuyor’ denildiğini aktardı. Erdoğan’ın canlı yayınlarda ‘bilgi ekranı’ kullandığını yazan Öztürk, özetle şöyle devam etti:

Kamera kadrajının dışında Erdoğan’ın görebileceği bir açıdan bir danışmanı bilgi kartonuna küçük bilgi notları yazıyordu. Bu uygulamadan 2019’da vazgeçildi

2019 yerel seçimi döneminde Üsküdar Katibim Kafe’de yaptığımız canlı yayında ilk kez şahit olmuştum. Bu kez ‘bilgi kartonu’ yerine ‘bilgi ekranı’ gelmişti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken zaman zaman bilgi ekranına danışmanları küçük notlar yazıyordu.

Bu uygulama teknolojiyi kullanma açısından çok önemliydi ve daha sonraki şahit olduğum yayınların tamamında devam etti.

En son Kanal D, CNN Türk canlı yayınında “promter,” diye ağızlara sakız yapılmak istenen meselenin özü budur."

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