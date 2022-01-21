Yeni Şafak yazarı Öztürk: Demirtaş, Öcalan’ı da tekmelediği masanın altında bıraktı!

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın , “Edirne’deki en büyük hesabı İmralı’dakine verecek” sözlerini hatırlatarak, 5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Abdullah Öcalan arasında “güç mücadelesi” bulunduğunu savundu.

“Defalarca Kandil’in ve Edirne’de tutuklu olan Demirtaş’ın Öcalan’ı diri diri İmralı’ya gömdüğünü” yazdığını hatırlatan Öztürk, “Çözüm Süreci’ni akamete uğratan eylem ve söylemlerin tamamının bir başka amacı da sözüm ona ‘Önder’ dedikleri Abdullah Öcalan’ı boşa çıkartmaktı. Başardılar da… Böylece İmralı’ya PKK ele başını diri diri gömdüler de. Ayrıntıya girmeyeceğim, arşiv ortada duruyor.” diye yazdı.

2019’da Abdullah Öcalan’dan aldığı mektubu kamuoyuyla paylaşan Sosyolog Ali Kemal Özcan’ın “Çözüm sürecinin yerle yeksan edilmesinde Selahattin Bey baş figürdür. Kullanılan figürdür. Tetikçi olarak kullanılmıştır. Arkasında kimler var, tarih yavaş yavaş önümüze çıkartacak. Sadece Abdullah Öcalan Demirtaş’ın canını kurtarabilir” açıklamasına yer veren Öztürk, “Çözüm sürecini akamete uğratanların başında Selahattin Demirtaş olduğunu iddia etti.

Demirtaş’ın “Seni başkan yaptırmayacağız” açıklamasıyla aslında Öcalan’ı “diri diri mezra koyduğunu” savunan Öztürk şöyle devam etti: "Erdoğan’ın, ‘Edirne’deki en büyük hesabı İmralı’dakine verecek’ cümlesinin ne anlama geldiği çok daha anlaşılır değil mi?

Demirtaş, Çözüm Süreci’ni birileri adına baltaladı, masayı tekmeledi ve devirdi. Masada oturanların biri şayet Öcalan’dıysa ki o dönem öyleydi. Demirtaş, Öcalan’ı da tekmelediği masanın altında bıraktı!

Yanılıyor muyum?"

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