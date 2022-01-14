Yeni Şafak yazarı Öztürk: Abdullah Öcalan’ı İmralı’ya diri diri kaç kez gömdüler

“Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, bugünkü yazısında çözüm sürecinin PKK tarafından sonlandırıldığını ve o dönem gelişmelerle ilgili “Kandil ve HDP, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ı İmralı’ya diri diri gömdü!” başlıklı bir yazı kaleme aldığını hatırlattı.

Öztürk yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2016 yılından beri tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı eleştirirken kullandığı “Şu an Edirne’deki en büyük hesabı İmralı’dakine verecek” sözlerini hatırlatarak çözüm süreci sonrasındaki süreci yazdı.

1 Aralık 2015’te PKK yöneticilerinden Cemil Bayık’ın “HDP’nin 1 Kasım 2015’te Meclis’e girmesinin arkasındaki gücün PKK olduğunu ve Abdullah Öcalan’ın “çekilin” kararı veremeyeceğini söylediğini yazan Öztürk, “Bayık’ın 2015’teki bu açıklaması 'Önder' dedikleri Abdullah Öcalan’ı İmralı’ya canlı canlı gömdüklerinin deliliydi” görüşünü dile getirdi.

2019’daki seçim döneminde İmralı’da Öcalan ile görüşen bir akademisyen kamuoyu paylaştığı mektubu hatırlatan Öztürk, şöyle devam etti: “Mektuba cevap, Edirne’den geldi! Edirne’de tutuklu eski eş başkan Demirtaş’ın iradesi, HDP seçmeninde PKK elebaşı Öcalan’ın önüne geçmiş oldu. Bir kez daha ama bu kez HDP tarafından Öcalan, İmralı’ya diri diri gömüldü.”

İmralı Zabıtlarının sızdırılması ve Demirtaş’ın “Seni başkan yaptırmayacağız” sloganını hatırlatan Öztürk, “Öcalan’ı, kez daha İmralı’ya diri diri gömdüler” diye yazdı.

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