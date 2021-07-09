Yeni Şafak yazarı Öztürk: 3’ncü ittifak Akşener’in işine gelir, Kılıçdaroğlu son derece rahatsız olur

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, CHP ve İyi Parti arasında, 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimin aday gösterileceği konusunda gerilim yaşandığını öne sürdü.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, “Millet İttifakı ortak aday çıkarsın. HDP de kendi başına seçime girsin” açıklamasının CHP’de şok etkisi yaptığını yazan Öztürk, HDP’den İyi Parti’ye yönelik yapılan açıklamaları hatırlatarak, “Millet İttifakı’nın iki büyük ortağı arasındaki HDP çatlağı, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda da kendini iyiden iyiye hissettiriyor”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “aday adaylarından biri olma” hususunda ismini mecburen dolaşıma soktuğunu öne süren Öztürk, “İsmini dolaşıma sokarken önceliği CHP’nin içindeki ‘denklem dışı’ adayları bastırmak. İstanbul’un belediye başkanı ve ekibi 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanlığı adaylığı için çok heveskar. Muharrem İnce’ye ince göndermeyle ‘Mekanın sahibi geldi’ diyerek başlayan aday adaylığı süreci ‘anketler’ maharetiyle pekiştiriliyor. İşte bu husus Kılıçdaroğlu’nun kara kabusu olarak karşısına çıkıyor. Çünkü Kılıçdaroğlu’nun gönlünde yatan aslan ne kendisi, ne de İstanbul’un belediye başkanı. Akşener de değil” dedi.

Akşener’in Millet İttifakı’nın en güçlü adayı olduğunu ileri süren Öztürk, muhalefet partilerinin HDP ile diyaloglarını değinerek, “Şayet HDP seçime tek başına girmez ve Millet İttifakı’nın adayını destekleyecek olursa o zaman Akşener’in adaylığı suya düşer. Ama bu sefer de Akşener ittifakın ortak adayını belirlemede söz sahibi olur.

Çünkü, İstanbul’un ve Ankara’nın belediye başkanlarını aday olmamaları konusunda ikna edemeyince, kendi adaylığını öne çıkartan Kılıçdaroğlu, Akşener’i ikna edemez. Bu durumda da Akşener, HDP’den oy alabilecek bir aday olarak İstanbul’un belediye başkanını önerebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk yazısına şöyle devam etti:

"Bu durumda CHP lideri Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce sendromuna tutulur. Yani seçim kaybedilirse bu kez genel başkanlık koltuğu riske girer. Kılıçdaroğlu’nun zaten en büyük endişesi de budur. Hatırlayın bir keresinde ‘CHP’yi yönetmek Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetmekten zordur’ demişti.

Bir kez daha yineliyoruz. HDP’nin demokratik ittifak ismiyle sol marjinalleri bir araya getireceği 3’ncü ittifak Akşener’in işine gelir. Ama Kılıçdaroğlu son derece rahatsız olur.

Sonuçta, ‘Erken seçim olacak’ sloganı ile bir arada tutunmaya çalışan Millet İttifakı ve paydaşları, 'aday adayları' konusunda derin ayrışma içerisinde. Rizelilerin tabiri ile muhalefet kanadında adaylık konusunda ‘İşler hohol olmuş’ durumda."

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