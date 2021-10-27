Yeni Şafak yazarı Orakoğlu: Sayın Gül’ü Türkiye’nin ve milli iradenin yanında görmemekten bıktık usandık

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün tutuklu iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılması için hazırlanan bildiriye imza atan 10 büyükelçi arasında yer alan Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki ile gerçekleştirdiği görüşme ile ilgili “Ne zaman Türkiye ile Batı, İktidar ile vesayetçi yapılar arasında bir gerilim yaşansa Sayın Gül’ü Türkiye’nin ve milli iradenin yanında görmemekten bıktık usandık” diye yazdı.

Osman Kavala bildirisinin ardından 22 Ekim’de gerçekleşen görüşme ile ilgili “manidar” ifadesini kullanan Orakoğlu’nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

Öncelikle 11 Cumhurbaşkanı Gül’ün Türkiye’ye karşı diplomatik teamüller dışında militanca bir bildiri ile Türkiye’nin egemenlik haklarını ihlal eden büyükelçiler içinde olan Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki ile etik olarak görüşmemesi gerekiyordu sanırım. Zira ABD Büyükelçisinin organize ettiği anlaşılan10 militan büyükelçinin ortak açıklaması ile ilgili olarak Başkan Erdoğan ‘’Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. Türkiye’ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Şeklinde ağır eleştiriler yapması Türkiye’nin 10 militan büyükelçiye bu hadsiz davranışlarının faturasını ödetecek olası karşı adımların geldiği işaretlerini taşırken, Abdullah Gülün bu büyükelçilerden biriyle görüşmesi yakışıksız olmuştur.

Ne zaman Türkiye ile Batı, İktidar ile vesayetçi yapılar arasında bir gerilim yaşansa Sayın Gül’ü Türkiye’nin ve milli iradenin yanında görmemekten bıktık usandık. "

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