Yeni Şafak yazarı Orakoğlu: Piar yapılması söz konusuysa siyasi hayatının sonu olduğunu en iyi İnce bilir ve bu tuzağa düşmez umarım

Eski İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu,” Muharrem İnce cephesinde bir kafa karışıklığı bir ayrışma mı yaşanıyor. Yoksa bazı iddialara göre Sayın İnce siyasi piar peşinde mi? Piar yapılması söz konusuysa siyasi hayatının sonu olduğunu en iyi İnce bilir ve bu tuzağa düşmez umarım” düşüncesini dile getirdi.

Orakoğlu, “12 Ağustos’ta Muharrem İnce’nin yapacağı toplantı Gökçek’in iddiaları ve Muharrem İnce’nin CHP’ye dönüp dönmeyeceği hususlarını da aydınlatacak. Bu toplantıda 24 Haziran’daki ihaneti hatırla (Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP Genel Merkezi’nin 60 bin sandıkta gözlemci koymadığı 22.30’da Parti’yi terk ettiği iddiaları) başlıklı video ile birlikte ‘Biz seçimi gel bakalım Muharrem’le kaybettik’ başlıklı iddiaların İnce tarafından dile getirilip getirilmemesi İnce ile CHP arasında pazarlık yapılıp yapılmadığını da ortaya koyacak." değerlendirmesinde bulundu.

Orakoğlu, "Ancak Muharrem İnce Anadolu’yu dolaşırken partiden istifa etmeden CHP’li teşkilatlara rahat rahat gidebilmesi için bir strateji de olabilir. Ancak Muharrem İnce eğer parti kurma yolunda kamuoyuna açık, şeffaf ve net olmaması durumunda kendisine inanan insanların umudunu ve güvenini kırabilir.. Ancak son gelişmeler farklı gazetecilere parti kurulması hususunda farklı açıklamalar yapması kırılma belirtilerini bekleyip göreceğiz. Eğer siyasi piar yapılması söz konusuysa siyasi hayatının sonu olduğunu en iyi İnce bilir ve bu tuzağa düşmez umarım." ifadesini kullandı.

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