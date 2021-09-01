Yeni Şafak yazarı Orakoğlu'ndan Özlem Gürses ve İsmail Saymaz’a: CHP’nin tetikçileri

Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, Çorum’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren kadını Halk TV yayınlanan Perdenin Önü Arkası programında eleştiren gazeteciler Özlem Gürses ve İsmail Saymaz’a “CHP’nin tetikçileri” dedi. Programda kadına hakaret edildiğini ve hedef gösterildiğini yazan Orakoğlu, ailenin iki gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunacağını yazdı.

Çorum’da esnaf ziyareti sırasında Kılıçdaroğlu’nun bir aileye selam verdikten sonra bu ailenin küçük çocuğunu sevmek isteyince çocuğun anneannesinin “Çocuğuma dokunma. Hadi, yürü yürü” diyerek CHP Genel Başkanı’na tepki gösterdiğini yazan Orakoğlu, Kılıçdaroğlu’nun hayatının şokunu yaşadığını belirterek, “Yaşanan bu olay sonrasında CHP’nin karanlık kanalı Halk TV’de Özlem Gürses’in sunuculuğunu yaptığı Perdenin Önü Arkası programında bu ailenin adı soyadı nerede oturduğuna yönelik tüm bilgiler Halk TV’de açıklanarak aile hedef haline getirildi. Üstelik bu programa katılan İsmail Saymaz anneanneyi hedef alarak nefret ve kin kustu ve şu ifadelerle hakaret etti” diye yazdı.

Saymaz’ın programda kadına yönelik söylediği sözlere yer veren Orakoğlu, Gürses de Saymaz’ın ifadelerine, “O çocuğu büyütmemeli” cümlesiyle destek verdiğini yazdı.

Orakoğlu, şöyle devam etti:

"İsmail Saymaz Halk TV’de M.A’ya hakaret ederek adeta öfke patlaması yaşayıp nefret suçunu işlerken haddini çok aşmasında Kılıçdaroğlu’na yapılan saygısızlığı dile getirse de asıl nedenin anneannenin ‘Başörtülü’ oluşuydu sanırım. İşte CHP’nin televizyonu ve tetikçileri bu! Kılıçdaroğlu’na çocuğunu sevdirmeyen aile Halk TV’de sürekli hedef gösteriliyor. Bu ailenin AK Partili olduğu yalanı pompalanıyor. Aile şimdiden yüzlerce tehdit almış durumda. Salı günü bu aile Özlem Gürses ve İsmail Saymaz hakkında suç duyurusunda bulunacak.”

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