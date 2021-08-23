Yeni Şafak yazarı Orakoğlu'ndan Negahan Alçı'ya: Üst düzey askerlerinin yaşlılıklarının bahane edilerek korunma faaliyetleri ‘28 Şubat’ın darbe zihniyetini diri ve ayakta yutmaya yönelik bir psikolojik harp jargonudur’

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Vekili ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, Habertürk yazarı Nagehan Alçı’nın 28 Şubat davasında aralarında eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir ve eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın da olduğu 14 sanığa verilen müebbet hapis cezasının infaz edilmesini doğru bulmaması ve af edilmelerini istemesiyle ilgili “28 Şubat Cuntası’nın üst düzey askerlerinin yaşlılıklarının bahane edilerek korunma faaliyetleri ‘28 Şubat’ın darbe zihniyetini diri ve ayakta yutmaya yönelik bir psikolojik harp jargonudur’” dedi.

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Orakoğlu, 28 Şubat davasında cezaları infaz Çetin Doğan ve Çevik Bir’in de aralarında bulunduğu 14 generalin cezalarının infaz edilmesine yaşları ve hastalıkları nedeniyle Habertürk yazarı Nagehan Alçı’nın ‘doğru’ bulmadığını belirterek, “Alçı çok sığ bir düşünce ile ‘Bu paşaların cezaevlerinde çürütülüp ölüme terk edilmeleri bu ülkeye ne sağlayacak’ sorusu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek ‘28 Şubat Cuntası’nın asker kanadının af edilmesini’ istemiş” dedi.

“Nagehan Alçı’nın yazılarındaki hezeyanları ve gerçek yüzünü bilenler için 28 Şubat Cuntası’nın üst düzey askerlerinin yaşlılıklarının bahane edilerek korunma faaliyetleri ‘28 Şubat’ın darbe zihniyetini diri ve ayakta yutmaya yönelik bir psikolojik harp jargonudur.’” diyen Orakoğlu, Alçı’nın 2 Mayıs 2018 tarihli yazısında Ahmet Hakan’a saldırırken 28 Şubat’ın henüz yargılanmamış sivil cuntasının medya ayağını da koruma altına almaya çalıştığını öne sürdü.

Alçı’nın 2 Mayıs 2018'deki yazısını ilgili bölümüne yer veren Orakoğlu, “Türkiye gerçeklerinden uzak 28 Şubat Maskeli Sivil Cuntasının Aydın Doğan dönemindeki Hürriyet gazetesinin yazarlarını savunuyor” dedi.

Alçı’nın “organize bir faaliyet içinde olduğunu” yazan Orakoğlu yazısına şöyle devam etti: “Alçı için bir kez daha ifade edeyim. Aydın Doğan yönetimindeki Hürriyet Gazetesi 28 Şubat’ın ve tüm darbe teşebbüslerinin desteklendiği ‘Amiral gemisidir’

Daha önceki bir köşe yazısında belirttiğim gibi Aydın Doğan Hürriyet ve Milliyet gazetelerini nasıl ve şekilde aldığını ve bu gazetelerin ve bu gazetelerdeki bazı yazarların hangi yasa dışı unsurlar tarafından kimlere karşı kullanıldığının hesabını mutlaka hukuk önünde verecektir.”

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