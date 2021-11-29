Yeni Şafak yazarı Orakoğlu: ‘Ekonomik Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle çıktığımız gün ‘FETÖ’nün arkasındaki azmettirici güce de darbe vuracağız

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, Türkiye’de ekonominin kötüye gitmesini faiz lobisini bağladı.

Türkiye’nin bir kez daha, küresel sistemin (ekonomik saldırısı ile yüz yüze kaldığını yazan Orakoğlu, “ Uzmanların dolardaki yüksek artışın hiçbir ekonomik veriyle açıklanması mümkün değil görüşünü paylaşmaları önemli ve dikkat edilmesi gereken bir husus doğrusu!” diye yazdı.

“Zillet İttifakı” ittifakı dediği Millet İttifakı’nın TL’nin dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşları “insafsızca istismar” ederek Cumhur İttifakı’nı suçladığını yazan Orakoğlu, şöyle devam etti:

Türkiye geçmiş yıllarda da darbe ve kritik süreçlerde küresel sistemin kontrolündeki ‘faiz lobisi’nin ekonomik saldırılarıyla karşı karşıya kalmıştı. Şüphesiz en önemli ve büyük saldırı 28 Şubat sürecinde yaşanmıştı. 28 Şubat post modern bir askeri darbe olarak nitelendirilmekle birlikte büyük ölçüde finansal çıkar çatışmaları tarafından tetiklenmiş olduğundan esas itibarıyla post-modern finansal bir darbe olarak da tanımlanabilir. Çünkü 28 Şubat’ın başlı başına Türk ekonomisine verdiği zarar o derece büyük olmuştur ki Türkiye, bu süreçte küresel bir finans operasyonu ile (faiz lobisi) ekonomisi üzerinden siyaset diz üstü çöktürülmüştür diyebiliriz.”

2008’deki ekonomik krizde Batı’nın yükselen yeni ekonomilere savaş açtığını ifade eden Orakoğlu, şöyle devam etti:

“Dünyadaki finans sistemlerini ezip geçen 2008 krizinin ekonomik etkilerini Erdoğan ‘Teğet geçti’ şeklinde açıklamıştı. 15 Temmuz sonrasında Türkiye’nin manipülatif küresel finans operasyonlarını etkisiz kılacak tedbirleri alabildiğini görmemiz ülkemiz adına sevindirici bir gelişme olmuştu. Ancak ‘küresel sermaye’nin Türkiye içindeki uzantılarının (FETÖ ve faiz lobisi) etkisiz hale getirilmesinin Türkiye’nin 2023 ve 2071 idealleri açısından elzem olduğunu günümüzde daha iyi anlıyoruz sanırım. Milletimiz ile birlikte bu ‘Ekonomik Kurtuluş Savaşı’ndan da zaferle çıktığımız gün ‘FETÖ’nün arkasındaki azmettirici güce de önemli bir darbe vuracağız inşallah.”

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