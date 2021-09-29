Yeni Şafak yazarı Orakoğlu: Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları ile MİT’in Akdeniz'deki her hamleyi dikkatlice okuması gereken bir süreçten geçiyoruz

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, ABD’nin, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’i kontrol etme stratejisi kapsamında, Yunanistan’ı kendine bağlı bir askeri üsse dönüştürme planın hız kesmeden sürdüğünü belirterek “Dışişleri, Milli Savunma Bakanlıkları ve MİT’in Akdeniz ve Ege’deki her hamleyi dikkatlice okuması gereken bir süreçten geçiyoruz. Zira Atina ve Washington, Avrupa- Asya kıtası ve Kuzey- Güney eksenin en keskin virajında tehlikeli bir oyuna zemin hazırlıyor” değerlendirmesinde bulundu.

“ABD’nin Balkanlar ve Ege’de varlık göstermek, Türkiye ile Rusya’yı kuşatmak için Yunanistan’ın Dedeağaç şehrinde kurduğu üs büyük bir cephaneliğe dönüştü” diyen Orakoğlu, Pentagon’un sevk ettiği silah ile ekipmanların Dedeağaç’a konumlandırmasının öncelikle Türkiye’ye bir gözdağı veya Türkiye’nin hedefe alındığının açık işaretlerini taşıdığını ileri sürdü.

ABD’nin, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’i kontrol etme stratejisi kapsamında, Yunanistan’ı kendine bağlı bir askeri üsse dönüştürme planının sürdüğünü yazan Orakoğlu, özetle yazısına şöyle devam etti;

"Doğu Akdeniz ve Ege’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizin gerilim hatları ABD ile Yunanistan’ın atmaya hazırlandığı yeni adımlarla daha provokatif bir hal alabilir. Gelinen noktada; Doğu Akdeniz ve Ege’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim hatları daha belirgin bir hal alıyor. Bu hatlara dikkat kesilelim. Yunanistan’ın askeri hamlelerini ve Trakya’daki Türk azınlığı Türk kimliğinden sıyırıp Müslüman kimliği ile tanımlamasını geleceğe dair önemli bir plan olarak görelim…

Dışişleri, Milli Savunma Bakanlıkları ve MİT’in Akdeniz ve Ege’deki her hamleyi dikkatlice okuması gereken bir süreçten geçiyoruz. Zira Atina ve Washington, Avrupa- Asya kıtası ve Kuzey- Güney eksenin en keskin virajında tehlikeli bir oyuna zemin hazırlıyor."

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