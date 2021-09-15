Yeni Şafak yazarı Orakoğlu: 28 sürecinde Necmettin Erbakan'a küfür eden emekli Tümgeneral Osman Özbek kesinlikle yargılanmalı

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, 28 Şubat sürecinde Erzurum Bölge Jandarma Komutanı olan Tümgeneral Osman Özbek’in dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan’a çok ağır küfür ettiğini belirterek “O basit general kesinlikle yargılanmalıdır” dedi.

28 Şubat davasında yargılanan 14 emekli generalin cezalarının infaz edilmesinin ardından cezaevine girdiğini hatırlatan Orakoğlu, “28 Şubat sürecinde Merhum Başbakan Erbakan’ı hedef alan Genelkurmay’ın Psikolojik Harekât Dairesi 15 Nisan 1997’de Erbakan’ın maaile hac farizasını yerine getirmek için Suudi Arabistan’a gidişini irticai tehdit kapsamında göstermek ve Erbakan iktidarını istifa ettirmek amacıyla Osman Özbek olayını kurgulamıştır. 17 Nisan’da Artvin’de düzenlenen bir programda konuşan Özbek, Erbakan’ın hacca gidişini eleştirerek ulan P…….. şeklinde galiz ifadelerle devletin Başbakanına küfür etmiştir” diye yazdı.

28 Şubat sürecini resmen yöneten kişinin dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel olduğunu öne süren Orakoğlu, Demirel’in “Paşa’nın öfkesi bir boşalmadır’’ sözleriyle küfrü meşrulaştırdığını ve resmen kumpasın içinde olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Orakoğlu, şöyle devam etti:

"Erbakan, Osman Özbek’in emekli edilmesi ile ilgili bir teklifi Cumhurbaşkanı Demirel’e gönderdiğinde Köşk’ün bu kararı kesin imzalamayacağını üstelik ülkede zaten gergin olan ilişkilerin kopma noktasına getirileceğini düşünüyordu. Bu konuda Demirel’in nabzını yoklatmış ancak kesin ret cevabı alınmıştı.

Başbakan Erbakan’a küfreden o basit general kesinlikle yargılanmalıdır. Ülke TV’de Ersoy Dede’nin programında “siz ne karışıyorsunuz bu olay benimle Erbakan arasında” diyecek kadar kendini kaybetmiş bu şahıs hem adli hem idari yönden soruşturulmalıdır. Unutmadan ilave edelim. Osman Özbek iflah olmaz bir darbecidir. Bir röportajında ‘15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu bana göre iktidardır’ açıklamasıyla FETÖ’ye de selam çakmıştır."

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