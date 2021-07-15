Yeni Şafak yazarı: Olması gerektiği zaman milletiyle tek yürek olamamış muhalefetin bu çırpınışı hazin doğrusu

Yeni Şafak yazarı Ali Saydam, bugünkü yazasında, 15 Temmuz 2016 yılındaki darbe girişiminin ardından yaşananları ve muhalefetin tavrını değerlendirdi.

15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden Astsubay Ömer Halisdemir için çekilen 30 Kuş adlı kısa film ile Börü filminin darbe gecesi yaşananlarla ilgili önemli çalışmalar olduğunu belirten Saydam, yazısına şöyle devam etti:

Bu çalışmalar, muhalefetin tutumu karşısında daha da değer kazanıyor. Çünkü onların iki büyük açmazı mevcut… İlki, HDP ile kurdukları ama ‘kurmamış gibi’ yapmaya çalıştıkları ittifak. İkincisi de ‘tiyatro’ dedikleri, önemsizleştirmeye, neredeyse “Hükûmet kendi planladı” demeye getirdikleri 15 Temmuz… Öyle ya, onlara kalsa asıl darbe, 20 Temmuz 2016’da OHAL ilan edilmesiyle yapılmıştı; darbeci de FETÖ değil, hükûmetti…

Vicdanımız zaten almıyor da aklımız da yetersiz kalıyor. Düne kadar bir ‘oyun’ olduğunu iddia ettikleri hain darbe girişimi için Kılıçdaroğlu, ‘Ben (zırhlı aracın yanından yürüyerek) geçtim’ diyerek kendine bir kahramanlık hikâyesi çıkartmaya çalışıyor.

Olması gerektiği zaman milletiyle tek yürek olamamış muhalefetin bu çırpınışı hazin doğrusu… Kimseye beddua etmemek gerekir ama bedduaların en büyüğü ‘İlkesiz, omurgasız yaşa’ olsa gerek…”

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