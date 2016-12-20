Yeni Şafak yazarı: Neymiş, okul yönetimi Noel'e yasak getirmişmiş, çekin elinizi İstanbul Lisesi'nden!

Yeni Şafak yazarı Ali Saydam, Almanca eğitim veren İstanbul (Erkek) Lisesi'nde derslerde Noel konusunun işlenmesinin yasaklandığına yönelik ileri sürülen iddialarla ilgili olarak "Belli ki, her zaman yaptıkları gibi bir Alman öğretmen, belki bir tane de İEL düşmanı İstanbul Liseli bulmuşlar. Neymiş? Noel'le ile ilgili yaklaşımlar konusunda okul yönetimi yasaklama getirmişmiş?" dedi. "Daha iyi anlasınlar diye başlıkta Almanca yazdım. Türkçesi şu; Çekin elinizi İstanbul Lisesi'nden. Türkiye'nin en elit Lisesi ya" diyen Saydam, "Elit, 'fan fin fon' anlamında değil. İlim ve irfan anlamında. Üniversitelerimize giriş sınavlarında en üstün düzeyde gösterilen başarı anlamında" ifadesini kullandı.

Ali Saydam'ın "Hände weg vom İstanbul Lisesi!.." başlığıyla yayımlanan (20 Aralık 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Daha iyi anlasınlar diye başlıkta Almanca yazdım. Türkçesi şu: Çekin elinizi İstanbul Lisesi'nden !..



Türkiye'nin en elit Lisesi ya… Elit, 'fan fin fon' anlamında değil… İlim ve irfan anlamında. Üniversitelerimize giriş sınavlarında en üstün düzeyde gösterilen başarı anlamında... Alman casusu ya da müstemleke aydını değil, Alman kültürü ile tanışmış millî ve manevi değerlerinden kopmamış gençler yetiştirmesi bağlamında…



Bünyesinden ülke kaderinde öyle veya böyle etkili olmuş üç tane başbakan, onlarca bakan, üst düzeyde yönetici, bürokrat, iş adamı çıkarma kabiliyeti göstermiş bir devlet okulu olarak temayüz etmesi anlamında ve nihayet Çanakkale'de son sınıf öğrencilerinin tamamına yakınını şehit veren, 'Mevzu vatansa gerisi teferruattır' anlayışının altını her toplumsal sorun ortamında çizen bir eğitim kurumu olmasının getirdiği elitlikten, Türkçesiyle 'güzidelik'ten söz ediyoruz…



Bir ülkenin geleceğini, bilindiği üzere sıradan duygu ve düşünceler değil, vizyon sahibi, gelecek tasarımına gönül vermiş elit (seçkin değil), ruhen ve zihnen tekâmül etmiş, iyi yetişmiş kadrolar belirler…



İşte İstanbul Erkek Lisesi'ne düzenlenen saldırıların bizce en büyük nedeni de okulun bu fıtratıdır...



51 yıl önce mezun olduğumuz bu okulda bir tek gün bile Alman hocaların dinî telkinini hissetmemiştik… Böyle bir telkini 50 yıldır bu okulda okumuş kimsenin hissetmediğini de herkes bilir. Noel'in geldiğini biz Alman hocaların izine ayrılmalarından anlar, dersler 'kaynıyor' diye sevinirdik. Hepsi o…

Belli ki, her zaman yaptıkları gibi bir Alman öğretmen, belki bir tane de İEL düşmanı İstanbul Liseli bulmuşlar. Neymiş? Noel'le ile ilgili yaklaşımlar konusunda okul yönetimi yasaklama getirmişmiş?



Alman Konsolosluğu'ndaki konser için Noel korosuna, güvenlik nedeniyle ancak okul saatleri dışında izin vereceğini açıklayan ve Noel döneminde milli ve manevî değerlerimize saygılı bir yaklaşım sergilenmesi için bazı hocaların uyarılmasını Alman müdürden rica eden ve onun da rızasını alan okul yönetimi üzerinden Türkiye'ye saldırıya geçen Die Welt'e nereden destek geldi dersiniz? Tabii ki Türkiye'deki müstemleke aydınlarından…

