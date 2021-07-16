Yeni Şafak yazarı: 15 Temmuz'da paralel din girişimi de önlendi

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, bugünkü yazısında, 2016 yılındaki 15 Temmuz darbe girişimini değerlendirdi. 15 Temmuz’da, bu toplumun, çok büyük bir felâketi önlediğini yazan Kaplan, “15 Temmuz darbe ve işgal girişimine göğsünü siper ederek karşı durmakla bu toplum, paralel devlet girişimini önlemekle kalmadı; bundan daha da önemlisi, paralel din girişimini de önledi” dedi.

“15 Temmuz saldırısıyla yaşanan şey, Türkiye’yi ele geçirip İslâm’ı Protestanlaştırma (tıpkı diğer dinler gibi sekülerleştirerek hayattan uzaklaştırma) emperyalizme / küresel sisteme itiraz etmeyecek, kolaylıkla güdülecek paralel bir din icat etme, İslâm’ın direniş ve diriliş ruhunu yok etme projesiydi” diyen Kaplan, toplumun İslâmdan uzaklaştırılmak istendiğini öne sürerek, “28 Şubat, İslâmî kesimlerin İslâmî duyarlıklarını yitirmelerine yol açtı; sekülerize olmuş, hayattan kopartılmış, sadece bireysel bir inanç meselesine indirgenen bir İslâm anlayışının tohumlarını ekti: Bu da, toplumda ‘hormonlu müslümanlar’ icat etti” diye yazdı.

15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı “İslâm’ı Protestanlaştıran paralel bir dinin merkez üssü Türkiye olacaktı” diyen Kaplan yazısına şöyle devam etti:

“Böylesine ürpertici bir sürecin bütün İslâm dünyasına da yayılması ve anaakım İslâm’ı devre dışı bıraktıracak bir paralel dinin, ruhu çalınmış, hayatın bütün alanlarından kovulmuş, anlamsızlaşmış, hayatta hiç bir karşılığı olmayan, emperyalistlere itiraz etmeyen, güdümlü bir paralel dinin İslâm dünyasına hâkim kılınması kolaylaşacaktı.

İşte 15 Temmuz darbe ve işgal girişimine göğsünü siper ederek karşı durmakla bu toplum, paralel devlet girişimini önlemekle kalmadı; bundan daha da önemlisi, paralel din girişimini de önledi.

Bu tarihî meydan okuma, ne yazık ki gözardı ediliyor Türkiye’de.

15 Temmuz’da bu toplum, İslâm’ın tarihinde çok önemli bir yıkım hareketine “dur!” diyerek çok büyük bir felâketi önlemiş oldu.”

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